AMSAFE rechazó la vuelta a la presencialidad en las escuelas secundarias

AMSAFE comunicó este jueves su rechazo a la medida anunciada por el Ministerio de Educación provincial de habilitar el regreso a la presencialidad en el nivel secundario en los departamentos La Capital y Rosario. Según señalaron la disposición "incumple las normativas vigentes", al tiempo que calificaron como "inconsulta e improvisada" la forma en que fueron notificados los docentes.

"La Resolución del Consejo Federal de Educación N° 394 señala que los ministerios de educación deberán informar sobre los cambios de la vuelta a la presencialidad con 48 horas de anticipación para permitir la organización del trabajo docente", recordaron desde AMSAFE.

Asimismo indicaron que dicha normativa establece que se deben tomar en cuenta los parámetros epidemiológicos aprobados por las autoridades jurisdiccionales competentes o la autoridad sanitaria nacional, antes de tomar cualquier medida respecto a la modificación de la frecuencia de las clases presenciales en los establecimientos educativos.

"Estas definiciones se deben ajustar a parámetros epidemiológicos que garanticen el cuidado de la salud de quienes concurren a los establecimientos escolares", señalaron desde el gremio que agrupa a los docentes de la educación pública.

Según AMSAFE, en los departamentos La Capital y Rosario no están dadas las condiciones para regresar a la presencialidad en el nivel secundario ya que en esos territorios se "superan ampliamente los 500 casos cada 100.000 habitantes". A esto se suma que "la ocupación de camas sigue siendo alta en la provincia".

"Reiteramos que consideramos apresurado el retorno a la presencialidad en las Escuelas Secundarias por la cantidad de docentes y estudiantes que se movilizan, sin poder mantener el criterio de burbuja, sumado al incremento de casos en la franja etaria de alumnos y alumnas que concurren a estas escuelas", agregaron desde la entidad gremial a través de un comunicado.

Por otra parte, AMSAFE cuestionó que todavía no está resuelta la implementación del Boleto Educativo. "Resulta necesaria la resolución del boleto educativo rural, urbano e interurbano. De no ser así, las y los docentes no podrán trasladarse".

"Exigimos a las autoridades del Ministerio de Educación el cumplimiento de las normas vigentes, el cuidado de la salud y la convocatoria inmediata al ámbito paritario", completaron.