Si sostiene el ritmo de vacunación, Santa Fe alcanzaría la inmunidad colectiva en 40 días

El plan de vacunación contra el coronavirus avanza a buen ritmo en toda la provincia. Según las estadísticas oficiales ya hay 1.683.000 personas que han recibido al menos la primera dosis, y se espera que -si se sostiene este ritmo de inoculación- se llegue a la tan buscada inmunidad colectiva o de rebaño “dentro de cuarenta 40 días”. Así lo afirmó este miércoles el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, Sebastián Torres, quien subrayó que junio “marcó un antes y un después” en la campaña de vacunación.

Torres consignó que este mes se inocularon más de 750.000 personas y que en total ya han pasado por distintos centros de vacunación un millón 683.000 ciudadanos a los que se les aplicó la primera dosis. “Hemos aplicado el 89% de las dosis que recibimos”, remarcó.

El funcionario provincial dijo que “la cantidad de personas vacunadas, que no es lo mismo que de dosis aplicadas, porque algunas ya tienen las dos dosis, es de más de 1.300.000, y a este ritmo, la inmunidad colectiva o de rebaño podría alcanzarse dentro de 40 días”.

Al ser consultado sobre la inquietud que expresaron las personas que aún no han recibido la segunda dosis de los antídotos, Torres intentó llevar tranquilidad. Sostuvo, como ya lo hicieron autoridades nacionales, que “la vacuna no se vence". Precisó: "El plazo de 90 días es un punto de referencia y eso no significa que al día 91 la vacuna pierde efecto”. Planteó que en el caso de la Sputnik V, de fabricación rusa, “la primera dosis tiene más de un 80 por ciento de cobertura, aunque eso no significa que no haya que aplicarse la segunda”.

“Estuvimos aplicando segundas dosis de AstraZeneca y ya abordamos el rango etario de 40 años de edad. Con las segundas dosis de Sputnik cubrimos a las personas que recibieron la primera hasta el 21 ó el 22 de marzo. Además, están llegando segundas dosis desde el exterior y arribarán más en las próximas semanas, y el laboratorio argentino también producirá en breve”, concluyó.

Fuente: La Capital