Clemente: "Santo Tomé necesita una sala de pediatría en el SAMCo local que beneficie inclusive el área metropolitana"

Carlos Clemente sostuvo que nuestra ciudad "necesita una sala de pediatría en el SAMCo local que beneficie inclusive el área metropolitana". En ese sentido, indicó que “los vecinos hicieron reclamos al respecto y resulta necesario visibilizarlo ante la sociedad. Actualmente no hay otra opción que cruzar a la ciudad de Santa Fe ".

"En campaña política, dicen que la salud es prioridad. Sin embargo habiendo un indendente, concejales, asesores y una secretaria de salud no se puede resolver la ausencia de una guardia pediátrica las 24 horas", subrayó Clemente.

Además, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional resaltó que "esto no es culpa de la pandemia, es no tener la voluntad política, es sumarse a los aumentos de sueldos, es querer todo, sin dar nada".

"Contraten médicos pediatras de planta permanente en turnos como sucede en el Municipio y tomemos los recaudos que no se saquen 30 días hábiles en plena pandemia, cosa que no sorprendería suceda en la actualidad, más sorpresivo si lo autorizan, priorizar la responsabilidad y la coherencia en las palabras, que si no van seguido de los hechos no sirven de nada" destacó.

Carlos Clemente, presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

“Esperamos que desde el organismo que corresponda tomen cartas en el asunto, haya gestión, se deje de llegar tarde, se establezca y se difunda un protocolo de acciones a seguir por los vecinos ante una emergencia de este tipo", afirmó Clemente. "Siempre hay cosas más importantes que una campaña o elección política", añadió.

"Esta pandemia tiene que dejarnos la enseñanza de debemos estar todos unidos. No es cuestión de ganadores y perdedores, cuando todos hemos perdido algo", concluyó.