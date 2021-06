Clemente: "Garantizar la vacunación a todos los ciudadanos es mucho más importante que pensar en las elecciones"

Carlos Clemente expresó su postura acerca de las próximas elecciones. Al respecto, sostuvo que "pensar en candidaturas hoy es algo irreal, arrastrado por intereses personales, lo dijimos hace 4 meses, mucho más cuando se siguen contando camas y respiradores".

En ese sentido, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional destacó que "garantizar la vacunación a todos los ciudadanos es mucho más importante que pensar en las elecciones".

Por otro lado, respecto a la infraestructura educativa, recordó un proyecto legislativo que proponía llevar a cabo en el receso de verano mejoras a nivel edilicio y en los servicios. Desde su punto de vista, manifestó que esas tareas no se realizaron en este contecto de pandemia, "De haber aplicado, trabajado lo que realmente hay que trabajar, la realidad sería otra", afirmó.

"Invito a todos los funcionarios de gobierno, de oposición, de toda índole, que visiten la escuela Agustín Araya de Las Vegas en Santo Tomé, que recorran el norte Santafesino, como lo llevo adelante el Foro de Integración y Desarrollo Regional, el sur, este y oeste de la bota santafesina", resaltó.

"Las prioridades existen, justamente porque son prioridades, y la educación, la salud de nuestros niños, adolescentes, deben ser una prioridad y una política sin grietas, acelerada en año y medio de Covid, donde establecimientos cerrados, hubiesen dejado edificios modelos para nuestros educandos". subrayó. Y agregó: "Desde el F.I.D.R. Santa Fe no nos cabe dudas que en los últimos 7 años de selfies, Instagram y Facebook, no sirvieron de nada, si esto no está resuelto".

"Esto no es en contra de nadie, es a favor de todos los que llevan el sagrado tesoro de la juventud y merecen los mayores esfuerzos de la clase política, para no sentirse defraudados", aclaró.

"El desafío es optimizar la asignación de recursos para la localización de la inversión en infraestructura educativa en zonas urbanas. No correr más detrás del problema, visible hace tiempo. Eso parece ser un problema ee quienes viven de los cargos y la política siempre", sostuvo.

"Para ello se requiere de un modelo que revele la interacción natural que existe entre la educación y otros sistemas urbanos, en especial los de transporte, uso de suelo y medio ambiente", expresó. "El mismo tiene por objeto minimizar los costos totales (de proveedores y usuarios); del servicio educativo, los que incluyen los montos de la infraestructura actual, infraestructura nueva, infraestructura que se libera, infraestructura residual, mantenimiento, gestión y articulando el transporte de los usuarios", añadió.

"Vamos a seguir del lado de la gente, donde nos hace felices, aportar lo nuestro todos los días, para que cada uno de ellos, dé un paso adelante", concluyó.