El Ministerio de Salud refuerza las recomendaciones ante la conmemoración del Día del padre

El secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto brindó una serie de recomendaciones a la población ante la celebración del Día del padre el próximo domingo: “Nosotros hacemos la evaluación de la curva epidemiológica y el primer gran incremento en el número de casos del año pasado se dio con el Día del padre. Un festejo que fue desmedido desde el punto de vista de los cuidados”, afirmó. “Este año, que también se han permitido las reuniones de no más de 10 personas y al aire libre, es importante que remarquemos los cuidados” - subrayó Prieto. Y agregó: “Tenemos que celebrar y permitirnos esta reunión familiar que aúne afectos, que nos cambia el componente emocional, luego de tanto tiempo de estar cuidándonos”. De todos modos solicitó “que se respeten los cuidados ya que van a estar compartiendo espacio personas que no son de la misma burbuja, sino transgeneracionales que tienen relaciones con muchas personas. Muchas veces esto no se mide y la sintomatología puede ser muy leve pero la contagiosidad está alta”. En ese sentido, Prieto insistió en disfrutar de la celebración “al aire libre, tal cual como lo recomendamos con responsabilidad y solidaridad para con el otro”. Tal como lo mencionó anteriormente, Prieto destacó la necesidad de contar con “una mesa cuidada” es decir, “respetando el distanciamiento lo maximo posible”, y recordó el “lavado frecuente de manos, la aplicación del alcohol 70/30 y la utilización del barbijo, antes y en la sobremesa”. Número alto de casos El secretario de Salud también fue consultado sobre la cantidad de casos que se reportan a diario en la ciudad de Santa Fe luego de lo que fueron los festejos masivos por el triunfo futbolístico del Club Atlético Colón. “Estamos evaluando la situación epidemiológica en lo que hace a cualquier situación de festejo o masificación de fiestas como pueden ser las clandestinas. Lo evaluamos en virtud del periodo de incubación viral, lo que se hace a partir de los 9 o 10 días y de los 14 días”, detalló. “Lo que estamos viendo con preocupación -continuó- es que el número de casos se mantiene estable pero alto y que no baja el número de ocupación de camas, es decir de pacientes internados. Esto nos preocupa. Ayer vimos un alto número de defunciones también”, lamentó Prieto. “Tenemos que tener en cuenta que en estas movilizaciones se moviliza el virus también y este impacto comenzamos a verlo. Lo que hace al diagnóstico de PCR sintomaticos y por encima de esos 9 días, continúa alto, por encima del 35%, 37%”, sostuvo y reiteró: “Por esto es que reiteramos la necesidad de evitar la movilización, en la medida en que se pueda”. Vacunación Por otra parte, Prieto se mostró optimista con los avances en el operativo de vacunación y enfatizó: “Estamos alcanzando el 87% de la población objetivo y con comorbilidades ya vacunada y en este momento es cuando más tenemos que cuidarnos pero con la satisfacción de contar con una nueva herramienta para lograr con la defensa de los organismos que nos permita enfrentar la pandemia”. En relación a la situación actual del operativo de vacunación, el Secretario de Salud sostuvo que “en virtud del ingreso de dosis hemos logrado proyectar los turnos, la semana pasada otorgamos 210 mil, esta semana se otorgaron 125 mil, ayer se vacunaron casi 28 mil personas, hoy hay 33 mil personas turnadas, esto es importante”. “También -agregó- hay una tranquilidad porque nuestros adultos mayores han recibido la dosis y ya tienen programada la segunda dosis, para lo cual serán convocados, quienes aún están a la espera, próximamente”, finalizó Prieto.