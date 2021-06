Palo Oliver: "Tenemos que fortalecer el proceso de vacunación y defenderlo"

El diputado provincial Fabián Palo Oliver fijó su posición con respecto al proceso de vacunación en la provincia y a la visita del ministro Sukerman a la Cámara de Diputados en el día de ayer.

Respecto a este último tema, el legislador provincial manifestó que no compartía en líneas generales las expresiones de sus compañeros en interbloque: “Creo que la visita del ministro tiene un atenuante que, si lo tratamos con honestidad intelectual, resulta atendible: las preguntas le fueron entregadas el viernes a las 14 horas. No tuvo el tiempo necesario como para hacerse de toda la información necesaria y aún así, se hizo presente en la Cámara para cumplir con la resolución votada por el cuerpo. Por eso digo que no comparto alguna disconformidad con las respuestas dadas. Es el ministro político y tal vez el componente técnico de las respuestas lo podría haber aportado la ministra de Salud”.

Más adelante agregó: “Creo que, analizando toda la presentación, no existen elementos para asegurar ni la existencia de un vacunatorio vip ni la inexistencia del mismo. Eso es algo que va a surgir del sumario administrativo ordenado por el gobierno provincial. Igualmente me permito señalar que esa medida tiene sabor a poco. Lo que tendría que haberse hecho en esta instancia es separar al director del hospital, en tanto responsable del lugar donde se llevó a cabo una vacunación irregular, aceptada por el mismo ex funcionario Joaquín”.

Como propuesta para transparentar este proceso vacunatorio, diputado provincial sostuvo: “pienso que una buena forma de terminar con estos episodios es la publicación del listado de todas las personas que han recibido la vacunación, conteniendo dicha información cuál de las vacunas que están disponibles se aplicó y qué dosis. Solamente así, como lo están haciendo en otras provincias, se puede poner luz sobre este tema que hoy aparece salpicado por estos hechos”.

Por último, respecto al programa de vacunación en sí, reflexionó: “Hay un sector de la oposición que claramente ha abandonado la postura responsable frente a la pandemia y, así como denunciaron en su momento al presidente por posible envenenamiento, ahora asumen cualquier posición que signifique oponerse a la gestión de la pandemia que hace el gobierno actual. Tenemos que fortalecer el proceso vacunatorio y defenderlo, exigiendo la transparencia en los procedimientos y dejando constancia de que se trata de un derecho fundamental de los ciudadanos”.