Blanco: "El gobierno de Perotti no despejó las dudas sobre el vacunatorio VIP en Granadero Baigorria"

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe recibió este lunes al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, tras las irregularidades sucedidas días atrás con la campaña de vacunación en la provincia y tomarse conocimiento de un “vacunatorio VIP” en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. “Nos fuimos sin saber qué funcionario o funcionaria autorizó a que se inoculen de manera irregular personas vinculadas al poder”, dijo el diputado Joaquín Blanco tras la interpelación.

En un formato que incluyó preguntas elaboradas y acercadas con anterioridad al titular de la cartera de Gobierno provincial, la Cámara baja requirió información sobre los procesos de transparencia respecto al Plan Estratégico de vacunación que se está llevando adelante, así como también sobre las diferentes denuncias sucedidas en los pasados meses, que tomaron mayor notoriedad en los últimos días ante la presencia de irregularidades en el nosocomio de Granadero Baigorria.

“Lamentablemente tuvimos escasas precisiones del ministro. Esperábamos respuestas claras, políticas, que expliquen que pasó en Baigorria, y cuáles fueron los motivos por los cuales el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía se vacunó en ese lugar”, resaltó el presidente del bloque Socialista, y continuó: “Se realizaron planteos con respecto a la nomina de funcionarios vacunados, dónde y cuándo se vacunaron, planteos con respecto a la distribución de las vacunas en la provincia, así como se le planteó la necesidad de controles interiores y un monitoreo transparente. Son todas cuestiones que el ministro no supo responder”.

A su vez, los diputados que hicieron uso de la palabra consultaron también por las irregularidades ocurridas en el hospital de Reconquista, así como en otros departamentos y localidades provinciales, y lo ocurrido con los trabajadores del IPEC y también de cultura que fueron inmunizados pese a no estar entre la población objetivo.

El ministro no brindó precisiones pese a la insistencia de los legisladores con respecto a las responsabilidades políticas en estos temas, así como tampoco ante las consultas referidas a qué funcionarios fueron vacunados desde que inició la inoculación en la provincia. En tanto, tampoco hubo mayores certezas en lo referido a qué funcionarios son quienes deciden la distribución de las vacunas en el territorio provincial.

En igual sentido, el diputado Blanco insistió con la posibilidad de realizar un cruzamiento de datos informáticos entre la nómina de funcionarios con la base de datos de personas vacunadas, así como se exigió por la falta de respuestas a los diversos pedidos de informe realizados por la Cámara desde el inicio de la pandemia.

“Esto es fundamental no solo para que haya justicia con lo que pasó, sino por el respeto a los cientos y cientos de personas que fallecieron esperando su turno para vacunarse. Le pedimos al gobierno de Santa Fe que tome seriamente, no son las vacunas una cuestión para especular electoralmente. Queremos que sea el propio gobierno el que pueda decir que en los meses de enero y febrero, cuando no había vacunas, quiénes se vacunaron de manera totalmente irregular”, exigió.

Por último, llamó a “tener ejemplaridad desde el estado”, y reflexionó: “Si la sociedad se queda con que hay amigos del poder que tienen privilegios se descompone lo más básico, eso es lo que debemos evitar”. “La transparencia debe ser lo que guíe, hoy esperábamos respuestas y creo que el ministro Sukerman se lleva más preguntas, nos quedamos con gusto a poco”, cerró.