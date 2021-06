Promotores de actividad física reclamaron por la reapertura de las actividades

Propietarios y trabajadores de gimnasios, canchas de fútbol 5, natatorios, escuelas de danza y otros rubros similares, realizaron este viernes una nueva jornada de protesta. En este caso, el reclamo se concretó con un corte de tránsito a la altura de CILSA, lo que generó demoras en el tránsito por el puente Carretero.

Los manifestantes, que este jueves ya habían realizado una protesta similar en la Ruta 168, reclaman la reapertura de sus actividades. En ese sentido, este jueves entregaron un petitorio a las autoridades, pero no tuvieron una respuestas.

Rodrigo Jesuiti, propietario de un centro de entrenamiento, explicó: que ya realizaron "doce marchas frente a Casa de Gobierno sin obtener ninguna respuesta" y "por eso decidimos esta modalidad de protesta".

"Nosotros reclamamos reabrir, no pedimos ayuda económica. Tenemos costos fijos altísimos que no podemos sostener si no abrimos las puertas", agregó, en diálogo con el programa La Mañana de Uno, por La Radio de UNO FM 106.3.

"En mi caso tengo una orden de desalojo, porque no pude pagar el alquiler", reveló Jesuiti.Y añadió que "la mayoría de los que estamos aquí no recibimos ningún tipo de asistencia económica"