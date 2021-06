Colombia empató en tiempo de descuento un partido que era de Argentina

Fuente: Toda Pasión

La Selección argentina no pudo superar un duro examen como visitante. Este martes, en Barranquilla, empató 2 a 2 con Colombia y dejó pasar una gran oportunidad en las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni había hecho un muy buen partido, pero no logró cerrar el duelo y el local llegó a la igualdad en la última pelota de la noche, tras un error de Juan Foyth. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni debe pensar en la Copa América, que comenzará este domingo.

Se trató de un partido especial, ya que hubo público local en las tribunas del estadio. El encuentro se jugó en el “Metropolitano Roberto Meléndez” de Barranquilla, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, quien tuvo como asistentes a sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. Los goles de Argentina fueron anotados por Cristian Romero y Leandro Paredes, ambos en el arranque del duelo. pero en el segundo tiempo cambió el marcador.

Cuando Argentina comenzaba a disfrutar del triunfo y de una gran actuación, todo se derrumbó. En la última pelota del partido -sí, la última- un error en defensa (de Foyth) le sacó a la Selección los tres puntos de la mano y le dejó solo uno. En la previa no estaba mal la igualdad, es cierto, pero después de la actuación de este martes por la noche, la Albiceleste quería llevarse todo. No pudo. Por muy poco.

El jugador Miguel Ángel Borja festeja el empate final (Foto: EFE)

La primera señal que alertó a Argentina fue el gol de penal de Luis Muriel, a los cinco minutos del segundo tiempo, provocado por Nicolás Otamendi. La salida del arquero Dibu Martínez por lesión en la primera parte (ingresó Agustín Marchesín) ya había encendido las alarmas. Pero a pesar de todo, había logrado sobreponerse. Jugaba muy bien y, liderado por un Lionel Messi en alto nivel, estaba a un paso del tercero. David Ospina, arquero local, sostenía el resultado.

Fue entonces que la Selección se encaminaba al triunfo. Pero en una salida a los 93 minutos, Foyth quiso conducir con la pelota dominada, la perdió y lo que vino luego fue un golpe para Argentina. Porque la jugada continuó y Colombia, perdido por perdido, llenó de gente el área, metió la pelota y Miguel Borja señaló el empate. Increíble, pero real.

No fue la única mala noticia ese gol sobre la hora. Porque Cristian Romero, autor de un gol y uno de los mejores de la noche, recibió una amarilla y, por acumulación, se perderá la próxima fecha de Eliminatorias, ante Venezuela tras la Copa América. Para más complicaciones, no pudo terminar el partido por una lesión muscular y no saben si llegará bien para el arranque de la Copa América. Este lunes, ante Chile, será el primer duelo para Argentina.

Hinchas colombianos en las tribunas (Foto: AFP).

La Selección argentina tiene 12 puntos en las Eliminatorias y se ubica en el segundo lugar de la tabla, detrás de Brasil. Tras seis partidos jugados, los de Scaloni ganaron tres y empataron otros tres.

La Justicia de Brasil decidirá este jueves si se juega la Copa América

¿Se cae la Copa América? El Tribunal Supremo programó una sesión extraordinaria para este jueves para atender la urgencia y decidir sobre la celebración o la suspensión del torneo.

La ministra de la Corte Suprema, Carmen Lucia, pidió una sesión para determinar dos procesos que piden la suspensión de la Copa América en Brasil a razón de la crisis sanitaria. El pleno del tribunal votará en sesión virtual el jueves.

Según informó este martes el propio tribunal, el juicio se desarrollará de forma virtual y los once miembros de la corte tendrán un plazo de 24 horas para pronunciarse en las plataformas digitales de la institución, por lo que el fallo sería conocido el viernes.

Las dos acciones que serán juzgadas, que piden la suspensión de la Copa América debido a la altísima incidencia del COVID-19 en el país, donde ya murieron casi 475.000 personas, fueron presentadas por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos.