Solicitan que se exima del pago del DReI a los comercios santotomesinos

La concejal de la UCR Florencia González solicitó, mediante un proyecto de ordenanza, que el municipio exima del pago de la Tasa de Derecho de Registro Inspección e Higiene con vencimiento en los meses de junio y julio de 2021, que difiera el pago por 90 días de los vencimientos en agosto y septiembre de este tributo y por 60 días las cuotas 6 y 7 de la TGI; a los sectores afectados por las restricciones dispuestas por la pandemia.



“Estamos hablando de salones privados de eventos, canchas de fútbol 5 y paddle, peloteros, transportes escolares, agencias de turismo, empresas de catering, alquiler de enseres, sonido e iluminación, organización de eventos, jardines de maternales privados, hoteles, gimnasios o centros de entrenamientos, centros de pilates y yoga y comercios no esenciales que no pudieron abrir sus establecimientos bajo ninguna modalidad”, detalló la legisladora.



En la misma línea, Florencia González afirmó: “Se trata de sectores que la vienen pasando muy mal en términos económicos y financieros, con notables incrementos de su deuda y disminución de su trabajo, dentro de los cuales muchos ya cerraron sus puertas. Cuando parecía que podían empezar a recuperarse algunas actividades afectadas, nuevamente deben cerrar sus puertas. Pero a diferencia del año pasado, estos sectores ya no tienen ningún margen ni de endeudarse, ni de subsistir con las puertas de sus negocios cerradas y la situación es desesperante y angustiante”.



La concejal de UCR señaló que si bien hay ayudas del gobierno nacional y provincial, no llegan a todos los sectores y tampoco reemplaza el efecto negativo de un comercio con sus puertas cerradas. “Por este motivo es inviable pretender cobrar impuestos y tasas de quienes su fuente de generación de ingresos está bloqueada por el mismo Estado que pretende hacerse de los recursos”, añadió.

Florencia González, concejal de la UCR.