Alí: "La suspensión de la Copa América por parte de CONMEBOL es más que razonable"

Fernando Alí, concejal de Juntos por el Cambio -y ex futbolista- se manifestó conforme con la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de no realizar la Copa America en nuestro país, como estaba previsto.

Desde la Organización Sudamericana de Fútbol, comunicaron que es "en atención a las circunstancias presentes". "Cabe recordar que días atrás, también habían retirado a Colombia como sede de la misma, por el conflicto político que vive el país", recordó Alí.

"Me parece lo más razonable, la situación no está para realizar este evento en nuestro país por la gran cantidad de flujo de gente que se necesita movilizar", sostuvo.

Además, respecto a la situación social agregó: "Me resulta ilógico hacer todos estos movimientos, cuando a la gente se le está pidiendo que no vaya a trabajar, los chicos no están en las aulas y todos los días cierran comercios".