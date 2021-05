Empresarios santafesinos debatieron sobre los desafíos económicos en el 2021

“Convocamos a las entidades productivas de nuestra ciudad, para conversar el mediano y el largo plazo de los diferentes sectores. La cuestión sanitaria no la desconocemos, pero entendemos que la forma de poder pasar este momento es saber cómo vamos a salir adelante. Por eso los invitamos a un desayuno de manera presencial, respetando todos los protocolos, porque es la mejor manera de poder intercambiar visiones”, afirmó Carlos Suárez. El concejal de UCR-Juntos por el Cambio agradeció , además, la presencia del economista Salvador Di Stefano, quien analizó junto a los participantes la situación de cada sector.



El reconocido especialista indicó que “el empresario hoy se tiene que poner el traje de bombero y salir a apagar todos los incendios que se le están produciendo, tratando de poder mantener la empresa abierta, pagar los salarios y en la medida de lo posible pagar los impuestos”. En la misma línea, Di Stefano sostuvo además, que “si la recaudación cae y el gasto sube por necesidades sociales, para financiarlo el Estado Nacional lo hace con emisión de dinero sin respaldo y eso genera más inflación. Así que estamos en un círculo vicioso del que va a ser muy difícil salir; al menos en el 2021”.



En este sentido, el economista afirmó que el objetivo del encuentro es juntarse alrededor de una mesa “para pensar cómo nos vamos a reinventar para poder jugar en esta economía que es mucho más pequeña y pobre y con mayor cantidad de habitantes”.



Diferentes sectores, diferentes realidades



Entre quienes participarán de este desayuno estuvieron presentes el presidente de la Sociedad Rural, Ignacio Mántaras; el presidente y el gerente del Centro Comercial, Martín Salemi y Fabián Zanutigh; el director ejecutivo del Mercado de Productores, Carlos Otrino; el presidente de la Cámara de la Construcción, Sergio Winkelmann; el presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios, Walter Govone; además de representantes de la Bolsa de Comercio, Unión Industrial, Cámara de Comercio Exterior y Cámara de Empresarios Turísticos.



“Agradecemos la invitación a esta charla y este espacio. Con respecto a la situación del sector estamos con expectativas de que se empiece a revertir, de alguna manera, lo que viene sucediendo en los primeros 5 meses del año. Habían anunciado a principio de año que iban a haber algunas líneas de crédito y financiación; estas líneas no se instrumentaron y el sector sigue estando complicado como el resto de la economía”, afirmó Walter Govone. En tanto, Martín Salemi consideró que si hay alguna restricción más para el comercio, el panorama va a ser complicado y agregó que “hoy ninguna ayuda económica sirve más que tener las puertas abiertas”.



Por otra parte, y al contrario de lo que sucede con la mayoría de los sectores productivos y económicos de la ciudad, el presidente de la Cámara de la Construcción señaló: “El sector privado está trabajando muy bien y el sector público viene arrancando la obra pública. Hemos mantenido reuniones con distintos Ministerios y lo que nos han dicho se viene dando: se están licitando obras mes a mes y el sector de la construcción en lo que respecta a la pandemia no nos ha afectado porque seguimos trabajando normalmente”.



De todas formas, Winkelmann indicó que la preocupación es que se vuelva a restringir la posibilidad de desarrollar la actividad, como sucedió en el 2020. “Tuvimos un problema importante porque todo desarrollador privado tiene su compromiso con los inversores. Entonces, si no se cumplen esos plazos es un problema”, afirmó.