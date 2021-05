Colón jugará la semifinal este sábado a las 19

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este lunes la programación de los encuentros de semifinales de la Copa que organiza, a disputarse el próximo fin de semana en la ciudad de San Juan. En ese marco, Colón se medirá con Independiente el sábado 22 a las 19 horas, mientras que la otra llave entre Boca y Racing se disputará el día siguiente a las 15.30.

Sin Eric Meza, expulsado ante Talleres, Eduardo Domínguez piensa en hacer algunos cambios para enfrentar al Rojo. Ante la baja del lateral derecho titular, Facundo Mura sería el nombre puesto para ocupar el carril derecho de la defensa sabalera.

En el centro de la defensa, Paolo Goltz será esperado hasta último momento para ver si está en condiciones de jugar. El ex Lanús sufrió un desgarro en la previa al partido con Arsenal, por la fecha 12 de la Copa de la Liga, y quedó afuera incluso del clásico santafesino contra Unión, por lo que llegaría con lo justo para jugar ante el Rojo. En caso de que esté en condiciones, Bruno Bianchi o Facundo Garcés podrían dejarle el puesto.

En la mitad de la cancha, con Alexis Castro y Federico Lértora en la cornisa por tener cuatro amarillas pero a disposición para el encuentro de este sábado, las cosas seguirían iguales. Aunque no tanto en la delantera. Con "el Pulga" Rodríguez como el inamovible del equipo, Domínguez evalúa a quién sería el acompañante del tucumano. Facundo Farías se había ganado un lugar en base a buenos rendimientos, pero el DT de Colón decidió relegarlo al banco para el partido ante Talleres en lugar de Wilson Morelo, quien no tuvo una buena noche ante los cordobeses y podría salir nuevamente del once titular.

Ante este nivel del colombiano, se le abre la posibilidad a Nicolás Leguizamón de volver a jugar de titular como al inicio del torneo. Si bien faltan varios días para el partido en San Juan, Domínguez ya delinea cuál será el once titular. El equipo de Colón para enfrentar a Independiente sería: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro; Luis Pulga Rodríguez y Nicolás Leguizamón.

Con información de Aire de Santa Fe