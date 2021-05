En Santa Fe, Rosario y Rafaela ya no queda ninguna cama de terapia intensiva

El director provincial de tercer nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla hizo referencia al estado actual del sistema de salud santafesino. Al respecto indicó que, "desde anoche no quedan más camas críticas ni en Rosario, ni en Santa Fe ni en Rafaela".

En ese sentido, sostuvo: "Hay dos indicadores importantes en este colapso. O agregamos más camas o disminuimos los contagios. Es fundamental disminuir contagios porque se agregaron mas camas y se ocuparon. Hay que cuidarse, no queda otra".

"Los médicos estamos preparados para pelearla en las peores condiciones, pero hoy debemos informar que estamos en colapso sanitario. Es dinámico esto, estamos a la espera minuto a minuto de que se desocupe una cama. Es un colapso, tanto en el sistema público como privado", afirmó en una entrevista brindada a La Capital.

Mediavilla aseguró que "el estado sanitario es 'hipercrítico' y no hace falta ser médico para concluir que es así cuando el personal está "agotado", el oxígeno no sobra, no hay espacios de internación y mientras tanto, gran parte de la población sigue circulando como si nada y las medidas estatales continúan flexibilizándose en sectores comerciales".

La situación en Santo Tomé

Nuestra ciudad no escapa a las problemáticas del sistema de salud. La mayoría de los pacientes santotomesinos son derivados a los efectores de la capital provincial, pero también hay otras personas que tienen una determinada obra social -tal es el caso de PAMI- y deben atenderse en el Sanatorio SM.

Desde el efector de salud indicaron esta mañana a Santotoméaldía que sólo tienen una cama de terapia intensiva disponible, mientras en sala general solamente hay dos camas para pacientes COVID y una para pacientes comunes.