Según Netanyahu, el ataque a un edificio en Gaza donde operaban medios de prensa fue "legítimo"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó que el edificio en Gaza que albergaba oficinas de medios de prensa y que fue destruido ayer por un ataque israelí, fue "un objetivo perfectamente legítimo".



La Torre Jala, donde la agencia estadounidense The Associated Press (AP) y la cadena árabe Al-Jazeera tenían sus instalaciones, también albergaba "una oficina de inteligencia de la organización terrorista palestina que prepara y organiza ataques terroristas contra civiles israelíes", expresó Netanyahu, en alusión a Hamas.



"Entonces, es un objetivo perfectamente legítimo", argumentó el premier a la cadena de televisión estadounidense CBS, según replicó la agencia de noticias AFP.



Israel "comparte con nuestros amigos estadounidenses toda esta información", agregó.

Por su parte, la editora y vicepresidenta de AP, Sally Buzbee, dijo a CNN que no sabía qué información manejaba el ejército israelí, y exigió una "investigación independiente sobre lo sucedido".



Según Netanyahu, el ejército tomó "todas las precauciones para asegurarse de que no hubiera víctimas civiles".



El premier reafirmó el "derecho natural a la autodefensa" de Israel y aseguró: "haremos lo que sea necesario para restablecer el orden y la calma, la seguridad de nuestro pueblo y la disuasión".



"Estamos tratando de reducir la capacidad de Hamas y su voluntad de volver a hacer esto. Llevará tiempo, espero que no demasiado, pero no es inmediato", agregó.



Asimismo, Netanyahu negó que Israel haya rechazado una tregua propuesta por Egipto y aceptada por Hamas.



"Francamente, si Hamas pensó que podía disparar cohetes y relajarse mientras disfrutaba de inmunidad, estaba equivocado", acusó el primer ministro y denunció que al movimiento islamista palestino de "esconderse detrás de sus civiles usándolos como escudos humanos".

Fuente: Telam