Colón venció a Arsenal y se clasificó a la fase final

Colón se aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer esta noche de local a Arsenal de Sarandí, 2 a 0, en partido de la duodécima y penúltima fecha de la zona A. Bruno Bianchi (14m PT) y Facundo Farías (46m PT) anotaron los goles del "Sabalero", que fue el equipo que más tiempo mantuvo su invicto en el torneo (hasta la fecha 9, cuando perdió 3-2 con River).

Colón se afianzó en el primer puesto de su zona (24 puntos). Si bien son cuatro los clubes que -con dos partidos por delante- le podrían dar alcance: Estudiantes de La Plata (19), y River, Racing y San Lorenzo (los tres con 18), en la última fecha chocarán la Academia y el Ciclón y se sacarán puntos entre ellos.

Por su parte Arsenal, que venía de ganar en sus últimas tres presentaciones, ya está eliminado (pagó temprano su muy mal inicio en el campeonato) y sigue último en el grupo con 11 unidades, por ahora en compañía de Aldosivi de Mar del Plata y Platense, los dos con un encuentro menos.

En un primer tiempo parejo, el equipo local justificó la victoria con su oportunismo. Bianchi abrió la cuenta en un cabezazo tras un córner y, cuando ya se iban al descanso, Farías aprovechó la pasividad de la defensa visitante (le robó la pelota a Gariglio y se fue solo hasta Navarro) para agrandar la diferencia.

En el segundo tiempo Colón se acomodó en la ventaja, no pasó sobresaltos por la ineficiencia de Arsenal para crear juego y llegar con peligro hasta Burián y, aunque tampoco generó mucho en el arco rival, esperó tranquilo el final del partido para celebrar la clasificación entre los mejores ocho equipos del certamen.

En la próxima jornada, 13ra y última de esta primera fase de la Copa, Colón recibirá nada menos que en el clásico a Unión, que muy probablemente se juegue sus chances de clasificación. Arsenal, por su parte, se despedirá de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero; antes, el jueves, recibirá a Wilstermann de Bolivia por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, el gran objetivo que le queda al equipo de Sergio "Huevo" Rondina.

Síntesis

Colón (2): Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Arsenal (0): Nicolás Navarro; Ulises Abreliano, Ignacio Gariglio, Jonathan Bottinelli y Tadeo Rodríguez; Maximiliano Rogoski, Juan Andrada y Alejo Antilef; Facundo Kruspzky; Brian Farioli y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Goles: en el primer tiempo, 14 Bruno Bianchi (C) y 46m Facundo Farías (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 10m Nicolás Miracco por Sepúlveda (A) y Bruno Báez por Kruspzky (A); 20m WIlson Morelo por Farías (C) y Yeiler Goez por Castro (C); 31m Gonzalo Muscia por Andrada (A) y Diego Buceta por Farioli (A); 37m Cristian Ferreira por Lértora (C); 38m Matías Belloso pór Rogoski (A).

Amonestados: Lértora, Farías, Rodríguez (C); Muscia (A).

Árbitro: Néstor Pitana

Estadio: Colón (Santa Fe).

Fuente: Télam