Francia reabrió sus escuelas primarias después de tres semanas de cierre

Las guarderías y escuelas primarias reabrieron este lunes en Francia después de un cierre de tres semanas, en el primer paso para salir del bloqueo parcial del país y pese a cifras casi récord de pacientes con coronavirus en salas de terapia intensiva.



Sin embargo, para tomar esta decisión, las autoridades francesas se basaron en el número diario de nuevas infecciones, que comenzó a disminuir, lo que brinda señales alentadoras sobre el impacto de las restricciones que se impusieron a principios de mes.



Las autoridades están informando más de 30.000 infecciones de coronavirus por día en las últimas semanas, frente a las 40.000 a principios de este mes.



No obstante, los hospitales franceses todavía están cerca de verse abarrotados de pacientes, con casi 6.000 enfermos críticos en las unidades de cuidados intensivos, casi el mismo nivel que durante la peor parte de la primera ola, en la primavera del año pasado.



"Vamos a reabrir gradualmente", dijo este lunes el presidente Emmanuel Macron mientras visitaba una escuela primaria en Melun, al sur de París, informó la agencia de noticias AFP.



"Haremos esto muy lentamente para evitar que (el virus) comience a propagarse de nuevo".



Las escuelas habían cerrado el 5 de abril, cuando el Gobierno decidió adelantar la fecha de las vacaciones de Semana Santa, en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.



A partir de la próxima semana, se levantará la prohibición de viajes nacionales.



Sin embargo, se mantendrá el toque de queda nocturno vigente de 19 a 6.



Macron aseguró que anticipa una mejor situación el próximo mes, cuando una mayor proporción de la población esté vacunada.



Más de 14 millones de personas en Francia recibieron al menos una dosis de una vacuna, aproximadamente el 26% de su población adulta.



Francia tiene la intención de reabrir gradualmente los comercios no esenciales, algunos de sus lugares culturales y mesas al aire libre de cafés y restaurantes para mediados de mayo.



Sin embargo, el doctor Eric Caumes, jefe del departamento de infecciones y enfermedades tropicales del Hospital Pitie Salpetriere de París, consideró que reabrir el país en este momento "no es muy razonable".



"Las cifras no son muy alentadoras", expresó Caumes al canal BFM TV.



"Solo han comenzado a disminuir en ciertos lugares, por lo que decir que estamos aflojando las precauciones a pesar de que las cifras aún no han bajado, obviamente tenemos preocupaciones", indicó.



“Para ser honesto, no nos preocupan tanto los más jóvenes en las escuelas primarias. Estamos más preocupados por los otros niños que están en las escuelas secundarias, donde creo que la situación puede ser más complicada”, manifestó esta mañana un padre parisino mientras llevaba a su hijo a la escuela.



Durante esta semana, los estudiantes de secundaria y preparatoria continuarán asistiendo a clases de forma remota, pero volverán a las escuelas el próximo lunes 3 de mayo.



Desde el inicio de la pandemia, Francia contabiliza más de 5,5 millones de contagios y superó la barrera de los 100.000 muertos, convirtiéndose en el segundo país de la Unión Europea con más decesos a causa de la Covid-19 y en el cuarto país del mundo con más casos.

Fuente: Télam