Empresarios y un funcionario provincial, entre los invitados a la “fiesta clandestina VIP” de Aires del Llano

Por Santotomealdia

Indignación, vergüenza, impunidad y, principalmente, falta de respeto por las disposiciones vigentes en el peor momento de la pandemia. Las palabras y los calificativos surgen luego de observar los videos que trascendieron en las últimas horas, en los que se pueden ver secuencias de la “fiesta clandestina VIP” que se realizó el sábado en el country Aires del Llano, en el extremo norte de nuestra ciudad.

La reunión fue organizada para festejar el cumpleaños de Tomas Burnett, uno de los propietarios de la empresa inmobiliaria Remax Big, quien aparece en fotos y videos que fueron compartidos en las redes sociales. Además de otros empresarios y profesionales, en esos mismos posteos, también se puede ver al dueño de la franquicia de McDonald's en Santa Fe, Hugo Pedriel, y a Lucas Candioti, subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías del Ministerio de la Producción de Santa Fe, quien renunció este lunes, tras hacerse público que había participado de la fiesta.

Como si no existiera la pandemia

Había muchas más personas bailando y participando del cumpleaños, que se llevó a cabo en el restaurante "Ágora" de Aires del Llano. Todo, en medio del momento más álgido de la segunda ola de la pandemia y mientras el gobierno provincial prepara la instalación de una carpa frente al Hospital Cullen, para incrementar la capacidad de atención. Sin embargo, a los invitados y las invitadas poco pareció importarles que ese tipo de reuniones estén prohibidas en Santa Fe. Además, la gran mayoría no tenía barbijo ni respetaba el distanciamiento recomendado.

Según la información policial, en el festejo “había presentes aproximadamente 50 personas”. Personal de la Subcomisaría 15 acudió al lugar cerca de la tarde-noche, luego de denuncias efectuadas por vecinos del mismo barrio, pero no pudo constatar ninguna irregularidad, debido a que la mayoría de los invitados ya se había retirado. La Policía Municipal de Santo Tomé también fue, ya en horas de la noche, pero no se labró ningún acta debido a que no había nadie en el lugar.

En la justicia

Luego de que trascendieran los videos en las redes sociales, el caso llegó a la Justicia. Estanislao Giavedoni es el coordinardor del grupo de fiscales que se ocupa de los hechos de violación a las restricciones vigentes por la pandemia y por estas horas está abocado a constatar quiénes estuvieron presentes en el evento prohibido.

Por otra parte, los fiscales deberán establecer qué grado de responsabilidad le cabe al propietario del restaurante, teniendo en cuenta el aglomeramiento de personas, la ausencia de elementos de protección y demás incumplimientos. Como si todo eso fuera poco, Santotomealdia pudo saber que el local gastronómico tendría vencida su habilitación municipal.

Renuncia

El Gobierno Provincial ya había dispuesto sancionar a Lucas Candioti, el funcionario que participó del evento. En declaraciones a FM Sol 91.5, el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos, manifestó que los funcionarios públicos que participen de eventos clandestinos en medio de las restricciones deberán donar el 50% de su sueldo a la lucha contra la pandemia y realizar tareas comunitarias durante tres meses. “Es una disposición que le cabe a todo funcionario público que transgreda la normativa de los decretos”, afirmó.

Horas después, el ahora ex subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías presentó su renuncia, lo que confirma tácitamente -por si a alguien le queda alguna duda- que la fiesta existió y que fue este sábado.