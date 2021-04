Oscar 2021: "Otra ronda" es la mejor película internacional del año

"Otra ronda" de Thomas Vinterberg ha sido premiada a la mejor película internacional del año en los Óscar 2021. Su peculiar punto de partida muy peculiar y una de las escenas más icónicas de los últimos años por Mads Mikkelsen la convertían en la favorita. El director ha agradecido a su esposa, y se ha emocionado recordando a su hija fallecida Ida, a quien va dedicada la película. Precioso, pero muy duro

Vinterberg se ha impuesto a la única que sonaba como su competidora, 'Collective', de Alexander Nanau (Rumanía) y 'Better Days' (Shaonian de ni), de Derek Tsang (Hong Kong), 'The Man Who Sold His Skin', de Kaouther Ben Hania (Túnez), 'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina).

'Otra ronda' narra la historia de cuatro profesores de instituto que se adentran en un experimento sociológico en el que todos y cada uno de ellos deberán mantener la tasa de alcoholismo en su cuerpo en un mismo nivel para así poder demostrar que pueden ser mejores en todos y cada uno de los aspectos de su vida cotidiana.

Mejor dirección

La cineasta Chloé Zhao ganó el domingo el Oscar a mejor dirección por su elogiada película “Nomadland”, favorita a alzarse con el premio mayor de la noche. La directora china se convirtió en la primera mujer asiática de la historia en ganar una estatuilla de la Academia de Hollywood en dicha categoría en una ceremonia en la era de la pandemia que volvió a traer glamour y estrellas en vivo tras un año de entregas de premios mayormente por Zoom.

Zhao, nacida en Pekín, venció a Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), David Fincher ("Mank") y Thomas Vinterberg ("Another Round").

La realizadora, de 39 años, fue la segunda mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por “Nomadland”. Han pasado 11 años desde que Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar un Oscar por la dirección del drama bélico “The Hurt Locker”.

“Esto es para todos los que tienen la fe y el coraje para aferrarse a la bondad en sí mismos (...) y en los demás”, dijo Zhao al recibir el premio.

Anthony Hopkins, el mejor actor

Chadwick Boseman era el gran favorito para hacerse con el Óscar al mejor actor por su intensa interpretación en 'La madre del blues', la última de su carrera, pero la gala ha dejado para el final la gran sorpresa de la noche, ya que el premio ha ido finalmente a manos de Anthony Hopkins por 'El padre'.

Hopkins da vida en 'El padre' a un anciano que sufre demencia, por lo que su contacto con la realidad va fluctuando, con momentos de mayor lucidez y otros en los que ni siquiera parece tener muy claro dónde está. Era mi favorito de entre los nominados, así que aplaudo la decisión de la Academia de premiarle cuando todo apuntaba hacia Boseman.

La previsible victoria de Boseman ha provocado que se vayan de vacío Riz Ahmed por 'Sound of Metal', Chadwick Boseman por 'La madre del blues' -personalmente se lo habría dado a él-, Gary Oldman por 'Mank' y Steven Yeun por "Minari. Historia de mi familia'