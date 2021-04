Alvizo y Busatto entregaron una importante ayuda económica al club Unión Santo Tomé

Este jueves, el concejal Rodrigo Alvizo y el diputado provincial Leandro Busatto recorrieron las instalaciones del Club Unión de nuestra localidad. Una vez en el lugar, hicieron entrega de un aporte económico del “Programa de Fortalecimiento Institucional”. El mismo representa una suma de $304.000 y tendrá como finalidad techar el natatorio y finalizar la construcción de una oficina administrativa en las instalaciones del establecimiento deportivo.

Al respecto, el edil indicó: “Tras las diversas gestiones que llevamos adelante junto a Leandro Busatto y gracias a la decisión política del gobernador Omar Perotti, hoy podemos estar haciendo entrega de una importante suma de dinero a una institución muy representativa para toda la comunidad de Santo Tomé”.

Además resaltó: “En un momento donde la pandemia de COVID-19 azota muy fuertemente a las diferentes instituciones, resulta fundamental implementar este tipo de políticas públicas que permitan seguir garantizando su continuidad y aporten al crecimiento de las mismas”.

Por su parte, el legislador provincial Leandro Busatto expresó: “Estamos presentes en un establecimiento en donde me crie y no solo me formé como deportista, sino fundamentalmente como persona”. Y agregó: “Para mí es un enorme placer acompañar a Rodrigo Alvizo en este esfuerzo que hemos hecho para poder cristalizar esta ayuda de $304.000 en el marco del programa de fortalecimiento institucional”.

“Hoy el club va a poder terminar de techar su pileta, va a poder finalizar la construcción de sus oficinas de administración y fundamentalmente va a poder seguir teniendo sus puertas abiertas para que muchos jóvenes de la ciudad de Santo Tomé puedan encontrar un futuro en el deporte, en la educación y en los valores que los clubes saben transmitir”, finalizó.