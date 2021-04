Conmebol anunció que las vacunas para el fútbol sudamericano llegarán el próximo miércoles

La Conmebol anunció hoy que las vacunas contra el coronavirus que fueron donadas por la empresa farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd para el fútbol sudamericano llegarán el próximo miércoles para comenzar la aplicación en los planteles que disputarán la Copa América y los que actualmente participan de los torneos internacionales.

"El protocolo de vacunación y los procedimientos a seguir serán analizados mañana por el Consejo de la Conmebol. Para el miércoles 28 está prevista la llegada a Uruguay del lote de 50.000 dosis de la vacuna de Sinovac Biotech Ltd", informó la entidad en su sitio oficial.

Además, detalló: "Desde ese momento comenzará el proceso de distribución de los inmunizantes en los distintos países, en estricto cumplimiento de las normativas legales y sanitarias vigentes en cada uno de ellos".

"La vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la Conmebol hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país. En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes", puntualizó el organismo.

En esa línea, agregó: "El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones".

"El lote de vacunas donado por Sinovac Biotech al fútbol sudamericano fueron especialmente fabricadas para este fin. Esto quiere decir que de ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo", aclaró el comunicado.

La Copa América se llevará a cabo desde el 13 de junio al 10 de julio de este año en Argentina y Colombia, al tiempo que ya comenzaron las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Fuente: Noticias Argentinas