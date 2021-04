Perotti anunciará nuevas restricciones "en las próximas horas"

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes, dos encuentros virtuales para analizar el impacto actual del Covid-19 en territorio provincial. La primera videoconferencia fue con los profesionales de la salud que integran el Comité de Expertos provinciales, mientras que la segunda, fue con intendentes y presidentes comunales.

Durante ambas reuniones, el gobernador Perotti detalló a los intendentes y presidentes comunales que “estamos ante un cuadro de situación difícil en la provincia, ya que aun teniendo números más bajos que en la primera etapa de la pandemia, llegamos a más del 95% de las camas críticas ocupadas”.

Para el mandatario provincial, “hay muchas localidades que han tomado decisiones importantes para disminuir los contagios y escuchamos sus sugerencias. Nosotros vamos camino a tomar algunas de esas decisiones en las próximas horas, para que acompañen a un mayor resguardo de la situación sanitaria”.

“Por eso, hemos recogido esos aportes que fueron realizados por cada uno de ellos, ya que son quienes tienen facultades en el cumplimiento de los protocolos y en las situaciones tanto de contralor, como las de cuidado y acompañamiento”, afirmó Perotti.

Perotti señaló que “hay una preocupación coincidente en el número de camas ocupadas. También están los casos que se derivan desde las localidades pequeñas hacia las grandes ciudades. Por eso, con los ministros, vamos a definir las medidas que regirán en el territorio santafesino en los próximos días, con las particularidades que cuenta la provincia”, concluyó el gobernador.

Participaron de los encuentros los ministros de Salud, Sonia Martorano; de Gestión Pública, Marcos Corach; y de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; el secretario de Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; y el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann.

Las medidas que se anunciarían

Según adelanta diario UNO Santa Fe, los expertos le aconsejaron a Omar Perotti restringir al máximo las actividades culturales, deportivas y reuniones sociales.

Se debate si el cierre de la actividad comercial será a las 20 ó a las 22 y está en duda qué sucederá los fines de semana, cuando se prevé que los cierres sean más temprano incluso. Tras una reunión entre funcionarios y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Santa Fe (Aegh), este martes se había dicho que no habría cambios en los horarios. Pero las recomendaciones van en otro sentido.

La infectóloga Carolina Subirá, quien participó de la reunión, confirmó en declaraciones a Canal 3 de Rosario que se sugirieron como horarios límite de la circulación las 20 o 22 horas. Pero también aclaró que las medidas sobre actividades recreativas y nocturnidad serán definidas por el gobernador Omar Perotti.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de mantener la presencialidad en las escuelas, pero suspender todas las actividades extracurriculares. En este marco seguirán monitoreando la evolución de los casos en las escuelas, que por ahora no lo consideran que se hayan disparado como para tomar otra medida, con lo cual por ahora las clases se mantendrán con una semana presencial y otra virtual.

El gobernador habría consensuado con los expertos mantener las actividades industriales y productivas, pero los científicos le remarcaron que será clave fomentar el teletrabajo o home office todo lo que se pueda.

Se coincidió en la necesidad de sumar testeos para obtener los diagnósticos de coronavirus con mayor celeridad y bloquear así los contagios de coronavirus.

No obstante, desde el gobierno advirtieron que si con estas medidas la situación epidemiológico no cambia van a tomar medidas complementarias, que no sería otra cosa que endurecer las restricciones.