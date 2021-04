Colón empató con Godoy Cruz en un partido que pudo ser para cualquiera

Colón sigue siendo el cómodo puntero de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a tres fechas del final de la fase de grupos pero este domingo le tocó sufrir ante un Godoy Cruz en franca recuperación, que pudo llevarse la victoria sobre el final de un emotivo partido que concluyó igualado 2 a 2 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Colón tuvo un primer tiempo para golear, con un Facundo Farías que ilusiona a propios y extraños y con su estandarte, el Pulga Rodríguez, que se recuperó del coronavirus y fue nuevamente uno de los puntos altos del equipo. Pero Sebastián Méndez mandó a la cancha a Martín Ojeda en el segundo tiempo y, con su doblete, el delantero le arruinó la noche al local.

De arranque Godoy Cruz intentó cerrarle los caminos a su rival, con un equipo corto y apelando a la presión, pero no pudo mantenerlo mucho tiempo y los de Eduardo Domínguez comenzaron a crecer. Junto con la mejoría de los santafesinos empezó a hacerse enorme la figura del arquero Juan Espínola.

Hasta que la dupla de ataque de Colón logró quebrarlo.Centro cruzado de Meza, cabezazo de Escobar, el Pulga anticipó al arquero y Farías la empujó en la línea para marcar el 1 a 0.

Pero la alegría duró poco porque Ojeda saltó desde el banco y lo empató; el Pulga aprovechó una contra para volver a poner a su equipo arriba, pero otra vez el ex Ferro dejó las cosas iguales, al menos desde el resultado. A partir de ahí, se hizo de ida y vuelta y el Tomba lo exigió a Burian, el palo le negó el gol a Badaloni y Goltz salvó la derrota. Colón tuvo las suyas (hubo gol anulado a Lértora), pero tampoco acertó.

Con tres fechas por delante, el Sabalero sigue en lo más alto, pero solo ganó uno de los últimos cuatro, los de atrás se le acercan. Y el equipo mendocino, que mira más los promedios que los cuartos de final, y que apuesta por conseguir cierta regularidad, lo complicó bastante.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Eric Meza y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro. Cristian Bernardi, Federico Lértora y Gonzalo Escobar; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Mauro Dos Santos, Leonel González y Damián Pérez; Wilder Cartagena, Gonzalo Abrego, Renzo Tesuri y Ezequiel Bullaude; Matías Ramírez; Tomas Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 31m. Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 7m. y 25m. Ojeda (GC) y 11m. Rodríguez (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Martín Ojeda por Tesuri (GC) y Luciano Pizarro por Bullaude (GC); 19m. Valentín Burgoa por Cartagena (GC); 29m. Santiago Pierotti por Bernardi (C); 34m. Sebastián Lomónaco por Ramírez (GC); 39m. Tomás Sandoval por Garcés (C); 44m. Facundo Mura por Escobar (C) y 45m. Gianluca Ferrari por Leonel González (GC).

Amonestados: Garcés (C). Cartagena, Ojeda y Ramírez (GC).

Cancha: Brigadier Estanislao López

Árbitro: Jorge Broggi

Fuente: Olé