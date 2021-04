Mammarella: "Celebramos estos 60 años de desarrollo territorial en Esperanza"

A 60 años del inicio de las actividades académicas de las actuales facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se realizó un acto este viernes en el Campus FAVE, en Esperanza.

La conmemoración estuvo encabezada por el rector de la UNL, Enrique Mammarella, y los decanos de FCA, Norberto Gariglio, y de FCV, Humberto Occhi, quienes estuvieron acompañados por autoridades locales, nacionales y universitarias en un número reducido en el campus debido al aforo establecido por el Protocolo de Bioseguridad de la UNL, y con una nutrida convocatoria que siguió la transmisión en vivo por YouTube.

El rector de la UNL, Enrique Mammarella, celebró los 60 años del inicio de actividades de las unidades académicas y expresó que “pensar en las Ciencias Agrarias y las Ciencias Veterinarias en la UNL nos lleva a los propios orígenes de esta casa, a su primera facultad. Siempre fue una necesidad pensar en el desarrollo territorial, siempre fue una necesidad de esta Universidad pensar en el desarrollo de los pueblos y también siempre fue una vocación de esta Universidad el transformarse en fuerza viva en el lugar donde esté. La UNL tiene esa necesidad, ser parte activa, ser parte viva y hoy celebramos que hace 60 años, una idea, un sueño comenzó a ver un cambio, a posibilitar un cambio muy importante para esta región, posibilitar la llegada de estudios universitarios. Pensar en el desarrollo de la Universidad y lo que podía hacer para cambiar la historia cultural, científica, tecnológica y de bienestar de la región”, aseguró el rector.

Y añadió: “Celebramos la decisión de toda la comunidad de Esperanza, todo lo que se viabiliza en el territorio necesita del involucramiento, de la comunidad toda y aquí hay comunidad, lazos con la sociedad, con los gobiernos locales, con el sector productivo. Venimos a dar parte de esa respuesta que necesita el sector, pero fundamentalmente venimos a ser parte y a aprender todos los días para poder ser mejores, para poder crear ciencia, tecnología, educación, cultura. Estos 60 años tienen que ver con estos procesos y también tienen que ver con la vocación de desarrollo y de buscar actores estratégicos. Debemos seguir creciendo, como debe hacerlo la ciudad de Esperanza con la UNL trabajando, formando parte y animándose a dar saltos al futuro con la economía del conocimiento, con transformar estas dos facultades en un polo universitario que complemente otras carreras y otras posibilidades que necesita la región”. Y completó diciendo que “estos 60 años son un punto de inflexión para pensar que los próximos 60 años deben ser aún mejores, sigamos creciendo y creando”.

Facultades comprometidas con el territorio

Luego de repasar la historia de la Agronomía en la UNL desde las primeras décadas del siglo XX, Norberto Gariglio, decano de FCA, expresó: “Estoy seguro que es la carrera de Agronomía que más contempla al Hombre en el sistema de producción y en su entorno socio-económico. Esto no es menor, si consideramos que la limitante actual más importante para el desarrollo del sector agropecuario regional son problemas “tranqueras afuera”, esto es que dependen de la interacción de los hombres, las Instituciones, los gobiernos locales, departamentales y provinciales. El futuro de nuestros pueblos y ciudades del interior dependen de esta interacción positiva. La infraestructura regional para sostener a la gente en el interior y hacer funcionar los procesos productivos regionales está en una profunda crisis: caminos y viviendas rurales, energía, agua potable, conectividad, educación, salud, seguridad, en el interior, no son suficientes”, aseguró Gariglio y sumó que ´”nuestro compromiso institucional en este aspecto, claramente tiene que ver con nuestro origen y nuestra historia. Resulta difícil imaginar a la región sin la influencia de los cerca de 3.000 Ingenieros que aportó solamente la Carrera de Agronomía de esta casa de estudio en sus 60 años”.

En tanto, Humberto Occhi, decano de FCV, también recordó el camino recorrido por estas unidades académicas para afianzarse en Esperanza y en la UNL, y expresó: “Elcrecimiento exponencial que la FCV ha desarrollado en estos 22 años, a un ritmo ininterrumpido, permitió por ejemplo, la valiosa formación de recursos humanos; la ampliación de su oferta académica, la creación de carreras de pregrado, especializaciones, como así también del Doctorado; su vínculo con el medio productivo y la interrelación con otros organismos del Estado impulsó el surgimiento del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, ICiVet UNL - Conicet. Todo ello, nos ha permitido estar hoy posicionados en los primeros lugares en relación a las acreditaciones con el máximo nivel de exigencias a nivel de carreras Nacionales y de Arcusur”.

A continuación, Occhi manifestó: “Este camino recorrido nos anima a proyectar el futuro con imaginación y mucha fuerza, para poder afrontar importantes desafíos y sostener desde nuestras políticas institucionales, de extensión, académicas, científicas y tecnológicas, una Facultad de calidad, comprometida con la sociedad y el Estado de los cuales formamos parte, haciendo aportes significativos al desarrollo sostenible y al crecimiento de la región”.

Obsequios, placa y autoridades

Durante el acto, que fue declarado de interés por el Concejo Municipal de la Ciudad de Esperanza, la UNL obsequió una placa que recuerda el aniversario de ambas unidades académica en la región.

En tanto, los estudiantes de ambas facultades obsequiaron una foto histórica para recordar el aniversario. Se trata de una fotografía muralística del edificio de la FAVE, de 2 por 1,20 metros, tomada en el año 1970, en su inauguración, por Osvaldo Raúl Hominal, quien la donó a su institución. Esta fotografía hoy la recuperan y restauran los estudiantes de los Centros de estudiantes de las Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias para entregarla a los decanos.

Estuvieron presentes en el acto la intendenta de la ciudad de Esperanza, Ana María Meiners; la decana de la FHUC-UNL, Laura Tarabella; en representación del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenclussen; el senador provincial por el Depto. Las Colonias, Rubén Pirola; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Ana María Canal; el director del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda y ex decano de FCV, Eduardo Baroni. También asistieron directores y directoras de escuelas e institutos de la UNL: la vicedirectora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Laura Giménez; el director del CCT- Conicet- Santa Fe, Carlos Piña; el ex decano de FCV, José Peralta; ex decanos de FCA, Luis Rista y Hugo Erbetta; la directora de ICIAgro Litoral, Silvia Imhoff; autoridades de las FCA y FCV; el presidente de la FUL Ignacio Meolans; la presidenta del Centro de Estudiantes de la FCV , Florencia Sosa; el presidente del Centro de Estudiantes de FCA Juan Segundo Galvagno Echaniz; empresas Padrinos de la UNL, el Colegio de Agrónomos primera circunscripción, el Colegio de Veterinarios primera circunscripción Santa Fe.

También acompañaron el acto quien fuera el primer alumno inscripto en el año 1961 y posteriormente docente, hasta su jubilación, Oscar Garnero, y uno de los dos primeros graduados de la FAVE en el año 1966 y docente hasta su jubilación, Alfonso Paravano.

Como cierre de la actividad se entonó el Himno de la Universidad Nacional del Litoral interpretado por el Coro de las 100 voces, pieza que es un orgullo para la casa de estudios. En tanto, que el Himno Nacional Argentino fue interpretado por el director del Coro Fave, José Rudolf.

60 años de historia

La denominada FAVE (Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza) fue fundada en el año 1961 por la Congregación del Verbo Divino. Su primer decano fue el sacerdote Luis Kreder, uno de los principales ideólogos e impulsores de este proyecto de educación superior en el área agropecuaria, junto al Superior Provincial de la Congregación, León Platz.

El 10 de abril de 1961 esta Casa de Altos Estudios abrió oficialmente sus puertas bajo la égida de la Universidad Católica de Santa Fe. En los primeros años funcionó en el Colegio San José, hasta inaugurar en 1970 su nueva sede ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 70. El 17 de mayo de 1973, la FAVE pasa a depender de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Es a principios de los ’90 cuando comienza un intenso debate sobre el rediseño de la estructura institucional de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAVE), donde cobra consenso la creación de dos facultades. La idea de este proyecto fue finalmente aprobada por la Asamblea Universitaria y es así que el 15 de febrero de 1999 se realiza el acto de posesión de los decanos de las creadas Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV).