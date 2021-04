Clemente entregó elementos de protección sanitaria contra el COVID-19

En el marco del Día Mundial de la Salud, Carlos Clemente hizo entrega de elementos de protección sanitaria COVID-19 (barbijos tricapa, guantes de látex, alcohol sanitizante en spray) como así también ayudas alimentarias recibidas en colectas por el Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe en barrio Costa Azul.



"Ver niños descalzos en medio de esta pandemia quiere decir que hay algo que se está haciendo mal", expresó Clemente. En ese sentido, indicó que "hay que caminar, recorrer y seguir escuchando la realidad de quienes la sienten cotidianamente en sus barrios, ver sus planteos, pedidos, estar a su lado".

Y destacó: "El momento es ahora, no por Zoom o teleconferencia, si un funcionario o concejal tiene miedo a contagiarse, que se quede en su casa y devuelva al estado lo que ocupa o representa.



En lo personal, el dirigente aseguró: "Me cuesta discusiones familiares seguir este camino que elegí desde el F.I.D.R., cuál me llena de orgullo. A mis 5 operaciones de pulmón, con reducción volumétrica del mismo, reconstrucción de pared pulmonar, colocación de parches franceses, sellamiento de dos enfisemas y recuperado de una cirugía de extirpación total de cáncer de tiroides, es claro que la familia tiene miedo y genera charlas o conflictos sobre la exposición en la calle o los barrios".

"Pero esto es como cuando un soldado se prepara desde siempre para la guerra, cuando le toca no se puede esconder, va y combate cuerpo a cuerpo. Esto es lo mismo, desde los 18 años siempre, desde distintos lugares la vocación solidaria estuvo al frente de nuestros valores y convicciones", sostuvo.



"Escondernos no está en nuestro diccionario"



"Cuando llegó esta pandemia supe que era el momento para el que nos preparamos toda una generación para darle el cuerpo a lo que se necesite, si miedos, y respetando todos los protocolos sanitarios que corresponden, sabiendo los riesgos, pero para esto nos preparamos desde jóvenes", manifestó Clemente.



"Me enerva la sangre cuando escucho funcionarios de toda índole que no van a tal o cuál lado por miedo a contagiarse, los entiendo porque tienen miedo, y siempre lo tendrán", remarcó.

"No sólo basta con decir que se quiere a la provincia o a la ciudad. Hay que caminarla, sentirla, escucharla y tener ese contacto cara a cara con el vecino, es la única manera de conocer los problemas de la gente", finalizó.