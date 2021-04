Encontraron el cuerpo sin vida de Marcela Maydana en Recreo Sur

Fuente: LT9

Personal policial del destacamento de Recreo Sur encontró este miércoles por la noche el cuerpo sin vida de una mujer que estaba envuelto en bolsas de plástico. El hallazgo se produjo a partir de un aviso a la Central de Emergencias 911 en el extremo oeste de la calle Chubut la zona rural de la vecina localidad, entre el Mercado de Abasto y un barrio cerrado.

Horas después, fueron los familiares los que confirmaron que el cuerpo era de Marcela Analía Maydana, la mujer de 43 años que era intensamente buscada desde el sábado pasado cuando salió de su casa y había sido vista con vida por última vez.

Hasta el lugar llegaron el fiscal a cargo del caso Marcelo Fontana y su par Martín Torres, de homicidios, quienes dispusieron que el cadáver sea trasladado hasta la morgue judicial para que se le realice la autopsia.

Según informó la FM Power Max, luego del hallazgo se le dio aviso a los allegados, familiares y vecinos que se concentraban frente a la comisaría haciendo una vigilia en espera de novedades.

En ese momento, agentes de las G. O. E. trasladaron a la expareja de Marcela a una sede policial de Santa Fe debido a que durante la tarde el hombre había asentado una denuncia sobre hostigamiento que habría recibido por parte de la familia de la mujer.

Vale recordar que ayer el fiscal Fontana había dicho que se habían secuestrado celulares y cámaras de video, se estaban relevando testimonios e incluso se realizaba una rastrillaje con perros adhiestrados.

Expareja

En tanto, desde el núcleo familiar de la víctima habían asegurado que Maydana mantenía una restricción perimetral contra su expareja por acoso. Y si bien durante la jornada de ayer se conoció que el hombre había sido trasladado a una sede policial, donde se le tomó declaración, de sus dichos no surgieron elementos que ameritaran su detención, sostuvo el fiscal. No obstante, se procedió al secuestró del celular.

Sin embargo, uno de los hijos de Analía había dicho a los medios de prensa que quien fuera la pareja de su madre durante cinco años, venía hostigándola desde hace al menos ocho meses.

En tanto, la hija hija de la mujer relató que el exmarido tenía una medida de distancia desde el 5 de diciembre porque la hostigaba demasiado. "Ella hizo la denuncia en la comisaría de la mujer, dejó su trabajo en Santa Fe y ahí comenzó a trabajar cuidando a un paciente en Monte Vera. No sé si definir lo que sufría como una amenaza, pero sí era acosada. El ex le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él”, sostuvo la joven en comunicación con los medios locales.