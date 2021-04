La postura de la Liga Profesional ante los brotes de COVID-19 en los equipos

Luego de los brotes de casos en coronavirus en los diversos planteles del fútbol argentino, el presidente de la Comisión Médica de la Liga Profesional (LPF), Alejandro Roncoroni, reconoció este martes que "es evidente" que hubo "un relajamiento en el cumplimiento de los protocolos", aunque descartó que se frene la competencia.

En las últimas semanas, Sarmiento de Junín, Gimnasia de La Plata, Banfield, Racing e Independiente, principalmente, sufrieron una ola de positivos dentro de su plantel de futbolistas y cuerpo técnico.

"Hay casos también en otros equipos. Por eso vamos a insistir con la necesidad de ajustar las medidas y cumplir con los protocolos", opinó Roncoroni, en declaraciones televisivas. Para el médico, que además es secretario general de Argentinos Juniors, lo que pasó en el fútbol fue de la mano con lo que ocurrió en la sociedad general, pero instó a que los planteles lo ajusten "rápidamente".

"El fútbol se puede seguir jugando con el cumplimiento de lo que ya sabemos: no se puede compartir el mate, ni la botella de agua, ventilar los espacios, y en la medida que se pueda, el traslado cada cual en su auto", sostuvo.



Roncoroni apuntó una dura crítica contra el arquero uruguayo de Independiente, Sebastián Sosa, quien reconoció que sintió algunos síntomas en la previa del partido ante Talleres de Córdoba, el sábado pasado, pero compitió igual. "Su arquero dijo que antes del partido ante Talleres en Córdoba estaba con el aire acondicionado y sintió algunos síntomas, pero no se los comunicó al médico del plantel y jugó igual", indicó.



Y agregó: "Cuando se tienen síntomas lo primero que hay que hacer es comunicarlo al médico, en cualquier actividad, porque ésa es la única forma para intervenir a tiempo, aislar y evitar contagios. Pero si no avisás, los médicos no pueden hacer nada".

"Son medidas que hasta hace unas semanas daban resultados y habrá que cumplirlas a rajatabla. No es momento de parar el fútbol si hacemos las cosas bien", cerró.

El lunes, el director del Departamento Médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, se manifestó en la misma línea que Roncoroni y agregó que se le perdió "el respeto" a la enfermedad.

"Es extremadamente difícil que un jugador se contagie de covid jugando al fútbol, los protocolos que se hacen puedo asegurar que el 99,9 por ciento de los clubes los respetan a morir, porque la mayoría siguen sin bañarse, siguen viajando en dos micros, siguen evitando concentraciones. Lo que sucede es que el fútbol no es una isla dentro de la sociedad argentina", argumentó Villani.

"Si se ve lo que está sucediendo en la sociedad argentina con la evidente relajación por parte de la población en cuanto a todo lo que tiene que ver con covid, por supuesto que es factible que llegue al vestuario producto de un contagio en un supermercado, caminando por la calle o yendo a un restaurante como lo vemos todos los fines de semana", completó.

Respecto a la chance de que se vuelvan a parar las actividades a raíz de la suba de casos en el país, opinó: "Médicamente, hoy por hoy, no veo esa posibilidad. Si seguimos trabajando como estamos trabajando hasta ahora, creo que no se debería suspender el fútbol bajo ningún punto de vista".

Fuente: Noticias Argentinas