Vizzotti aseguró que "la segunda ola ya es un hecho" y anticipó que tomarán medidas intensas y transitorias

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró este martes que "la segunda ola ya es un hecho" y anticipó que se anunciarán medidas para "lograr algo que es muy concreto, que son tres semanas de un esfuerzo más grande para poder vacunar a los que tienen riesgo de morir". "La sociedad está esperando recomendaciones", afirmó.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional subrayó: "El sistema de salud no es el mismo de marzo de 2020, pero hay un equipo de salud muy cansado. Así que cada caso que evitemos va a ser muy importante".

"Tenemos tensión en algunas regiones en el sistema de salud", señaló la ministra. Y agregó: "El esfuerzo que tenemos que hacer en las próximas tres semanas es para cubrir a la población que tiene más riesgo: necesitamos bajar la transmisión para vacunar a esa población. De todos modos, aunque se vacune mucho, hay que seguir cuidándose, porque no se interrumpe la transmisión viral y el efecto de la vacuna tiene un tiempo".

Vizzotti explicó que con la campaña de vacunación "no se busca interrumpir la circulación viral, sino bajar la mortalidad". En este contexto, la titular de la cartera sanitaria reiteró la necesidad de cumplir las recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19: "Respetar la distancia, el lavado de manos. Ambiente ventilado, tiene haber corriente de aire, aunque haga frío ahora en invierno. No subestimar los síntomas". "La mayoría de nuevos contagios no se origina en lugres con protocolo", indicó.

Y remarcó: "Cuando estamos en un lugar familiar, de más confianza, con amigos, con familia, esa defensa, esa atención baja y disminuyen los cuidados, sobre todo en un ámbito social de mucha más distensión, en lugares cerrados, durante mucho tiempo, sin cumplir las medidas de distancia, ventilación y barbijo. Las fuentes de contagio son las reuniones sociales".

Asimismo, Vizzotti advirtió que está bajando el aislamiento de los contactos estrechos de casos confirmados. "Las medidas que tienen mayor impacto intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas", afirmó.

Al ser consultada sobre la distribución de vacunas, la funcionaria nacional anticipó que se realizarán "ajustes en función de situaciones puntuales, como es la proporción de personal de Salud o adultos mayores, por ejemplo en los grandes conglomerados urbanos".

De cara a la reunión que mantendrán los jefe de Gabinete de Nación, Ciudad y Provincia, Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco, respectivamente, la ministra de Salud destacó: "Hasta ahora siempre hemos llegado a un acuerdo y esta tarde también llegaremos a un acuerdo de cuáles son las medidas más eficaces, más eficientes y que la población pueda tomar y entender y vamos a poder comunicar una estrategia no sólo en el AMBA sino en todo el país".

