Inglaterra relaja restricciones pero el gobierno pide precaución a los ciudadanos

En medio de una tercera ola de contagios de coronavirus en Europa, Inglaterra avanzaba este lunes con cautela hacia una nueva fase de la hoja de ruta delineada para poner fin a las restricciones después de tres meses de una estricta cuarentena y con más de 30 millones de personas vacunadas.

Desde este lunes reabren las instalaciones deportivas al aire libre, incluidas las canchas de tenis, fútbol y campos de golf, mientras que las personas podrán reunirse en grupos de hasta seis al aire libre y también se permitirá la celebración de fiestas de casamiento con un límite de seis invitados. No obstante, el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió cautela tras hacer hincapié en el aumento de los casos de coronavirus en el continente europeo y ante la amenaza de las nuevas variantes más contagiosas del virus.

El jefe de Gobierno recordó a la gente que tenga cuidado y se apegue a las reglas existentes sobre reunirse en lugares cerrados y evitar viajar al extranjero. Desde hoy y hasta el 17 de mayo, las personas que intenten viajar a otros países sin una razón justificada, enfrentarán una multa de 5.000 libras esterlinas (unos 7.000 dólares). "Debemos ser cautelosos con el aumento de casos en Europa y las nuevas variantes que amenazan el lanzamiento de nuestra vacuna", dijo el primer ministro.

El Gobierno también lanzó una nueva campaña publicitaria bajo el eslogan "Manos, cara, espacio y aire puro", para remarcar la importancia de la ventilación en la reducción de la propagación del virus. Por su parte, Chris Whitty, director médico del Reino Unido, dijo que "la evidencia es muy clara de que los espacios al aire libre son más seguros que los interiores. Es importante recordar esto a medida que avanzamos hacia la siguiente fase".

El ministro de Deportes, Nigel Huddleston, dijo que no se podrá poner fin a todas las restricciones el 21 de junio si la gente no observa estrictamente a las restricciones. En declaraciones al diario The Sun, el ministro advirtió que la hoja de ruta de Inglaterra hacia la normalidad está "en riesgo" si la gente no sigue las precauciones sanitarias. “Es realmente importante que las personas piensen en sí mismas y en sus seres queridos (...) cuando realizan cualquier actividad", insistió.

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que a mediados de abril se comenzará a vacunar contra el coronavirus a los menores de 50 con la vacuna estadounidense Moderna.

Un total de 30.151.287 ya han recibido una primera dosis, alrededor del 57% de todos los adultos del Reino Unido, después de que se administraron 650.000 el sábado, mientras que 3.527.481 personas recibieron la segunda dosis, equivalente al 6% de los adultos.

Según funcionarios de salud, el Reino Unido tiene suficiente cantidad de vacunas para ofrecer a todos una segunda dosis, tras la controversia con la Unión Europea (UE) por la distribución del fármaco de Oxford desarrollado por el laboratorio AstraZeneca.

La Comisión Europea (CE) comunicó el viernes pasado que la farmacéutica AstraZeneca no podrá continuar con exportaciones hasta que cumpla con los contratos adquiridos entre los 27 países miembros del bloque. La UE acusa en particular al laboratorio, que tiene parte de sus fábricas en países del bloque comunitario, de entregar a los europeos sólo 30 de los 120 millones de dosis prometidas, durante el primer trimestre de 2021.

El Reino Unido informó este domingo solo 19 fallecimientos por coronavirus en las 24 horas previas y otros 3.862 casos positivos, la cifra diaria más baja del Reino Unido desde el 17 de septiembre.

Fuente: Télam