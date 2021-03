Colón derrotó a Platense y sigue firme arriba

El líder de la zona 1, Colón de Santa Fe, venció este sábado a Platense por 3 a 1 como visitante, en la continuidad de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Los goles del "Sabalero" los hicieron Santiago Pierotti (19m. ST), Wilson Morelo (26m. ST), de penal, y Rafael Delgado (46m. ST), y en el local marcó Facundo Curuchet (3m. ST). Con esta victoria, Colón suma 19 puntos sobre 21 y mira a todos desde arriba en su grupo, y Platense cuenta con cinco unidades.

El visitante batalló para llevarse los tres puntos y la inflexión se dio con la entrada de Morelo, que no jugaba desde diciembre cuando se fracturó la clavícula, y explotó la lentitud defensiva de Platense. Colón sintió la ausencia de Luis "El Pulga" Rodríguez en el primer tiempo, sobre todo en el momento de acelerar de tres cuartos de cancha en adelante y esto se reflejó en la carencia de precisión a la hora de terminar las jugadas ofensivas, que muchas veces elaboró el tándem formado por Rodrigo Alliendro y Christian Bernardi.

Rafael Delgado definió el partido en tiempo de descuento.

Todo lo contrario sucedió en Platense, que gozó de la velocidad de Facundo Curuchet -terminó extenuado de tantas corridas- al espacio y del buen trato de pelota de Nicolás Bertolo, más allá que no le alcanzó para abrir el resultado en el primer tiempo. El gol llegó para el local con esa fórmula, aunque con un intérprete nuevo en cancha, ya que la contra la condujo el colombiano José Luis Sinisterra, quien asistió a Curuchet, que con un remate cruzado la clavó en el ángulo izquierdo.

Todo hacía creer que el conjunto de Juan Manuel Llop sumaría su primera victoria en casa, al menos hasta la entrada de Wilson Morelo. Es que el colombiano se convirtió en la llave para destrabar un duro trámite y la visita lo revirtió en una ráfaga de cinco minutos.

Wilson Morelo le cambió la cara a Colón en el segundo tiempo.

En la próxima fecha, Platense visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón será local de Argentinos Juniors.

Síntesis

Platense (1): Jorge De Olivera; Brian Lluy, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde y Juan Infante; Tiago Palacios, Roberto Bochi, Mauro Bogado y Nicolás Gerzel; Nadir Zeinnedinn y Facundo Curuchet. DT: Juan Manuel Llop.

Colón (3): Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Gonzalo Piovi, Rodrigo Alliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: en el segundo tiempo, 3m. Curuchet (P), 19m. Pierotti (C), 24m. Morelo (C), de penal y 46m. Delgado (C).

Cambios: en el segundo tiempo: Antes de iniciar, José Luis Sinisterra por Palacios (P) y Facundo Mura por Meza y Bruno Bianchi por Garcés (C), 12m. Matías Tissera por Zeinnedinn (P), 14m. Wilson Morelo por Leguizamón y Santiago Pierotti por Bernardi (C), 17m. Franco Baldassarra por Bertolo (P) y 35m. Alexis Messidoro por Bochi (P).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Platense.

Fuente: Télam