Colón y Rosario Central igualaron en cero

Colón y Rosario Central empataron hoy sin goles en un partido en el que tuvieron opciones para llevarse la victoria. El equipo de Eduardo Domínguez acumulaba cinco victorias al hilo y chocó contra el orden de Rosario Central que frenó su paso ganador.

El juego fue disputado en el primer tiempo. Central buscó no descuidarse y Colón no supo cómo quebrar esa resistencia. Cristian Ferreira, el juvenil cuyo pase pertenece a River, tuvo una actuación discreta y Luis "Pulga" Rodríguez no encontró espacios.

La más clara de Colón ocurrió a los 28 minutos con el desborde de Meza, el taco de Ferreira para Piovi que definió sin precisión.

El Sabalero, que venía de la eliminación en Copa Argentina a manos de Argentinos Juniors, intentó con más empuje que fútbol en la segunda parte. Primero con un remate del "Pulga", luego con el disparo de Yéiler Goez que tapó Broun y, por último, con un intento de Leguizamón.

La respuesta de Central llegó con una pelota detenida en el cabezazo de Almada que tapó Burián. El paso de los minutos retrasó mucho más a Central en su campo, ya sin incidencia de Vecchio, pero Colón no encontró las formas para abrir el marcador.

Lo mejor del partido se produjo en el final, cuando Central y Colón se animaron un poco más. El "Canalla" lo tuvo con un desborde de Marinelli que Ruben no alcanzó a anticipar y el "Sabalero" en los pies de Farías y en una gambeta larga de Leguizamón luego del error de Laso.

Colón, con 16 unidades, es líder de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y en la próxima fecha visitará Platense. En tanto, Rosario Central, con ocho puntos, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Yéiler Goez, Federico Lértora, Cristian Ferreira y Gonzalo Piovi; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Rafael Sangiovanni, Rodrigo Villagra y Emiliano Vecchio; Marco Ruben y Patricio Cucchi. DT: Cristian González.

Cambios: en el segundo tiempo, 21m. Facundo Farías por Ferreira (C); 24m. Alan Marinelli por Cucchi (RC); 29m. Fernando Torrent por Martínez (RC); 46m. Lucas Gamba por Vecchio (RC).

Amonestados: Ferreira, Farías (C); Broun, Martínez, Villagra, Blanco, Sangiovanni (RC).

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Brigadier López

Fuente: Télam