Lucila Lehmann: "Saín se fue, pero la complicidad entre políticos, fiscales y policías, continúa"

Este jueves, se dio a conocer -de manera extraoficial- que el gobernador Omar Perotti decidió reemplazar al ministro de seguridad Marcelo Sain por Jorge Lagna, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario de gestión del Ministerio.

“Pese a haber promovido el juicio político a Saín, no festejó su reemplazo. Es la verificación del deterioro que nuestra provincia tiene en materia de seguridad. Saín se fue, pero los problemas siguen. Son problemas que empezaron cuando el socialismo llegó al Gobierno y abrió puertas al crimen organizado. La retirada del ahora ex ministro es la muestra clara de un deterioro que continúa”, manifestó la diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann, quien impulsó el juicio político a Saín días atrás.

“Espero que esta renuncia sea una vuelta de página y el comienzo de una verdadera lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, que hasta ahora lleva años de fracasos y de una profunda connivencia entre políticos, fiscales y policías”, agregó Lehmann.

“Su partida nos debe llamar a la reflexión. Respetar al ciudadano santafesino es mucho más que no insultar. Es cuidarlo, es evitar que Santa Fe sea la provincia más peligrosa de la Argentina. Queremos que la seguridad realmente sea prioritaria para todos los espacios políticos de nuestra provincia y que no sólo quede en declaraciones en redes sociales”, expresó.

Luego agregó: “Nosotros, desde la Coalición Cívica y junto a Elisa Carrió, hace tiempo venimos trabajando en silencio, con denuncias de juego clandestino y de narcotráfico en hidrovía, con planes de seguridad y ahora en este caso, con el pedido de juicio político a un Ministro que destrató a todo un pueblo y nos mostró la profundísima deuda que la política tiene que la seguridad de los santafesinos”.

“No es peor que otros Ministros que también han destratado, permitiendo el avance del crimen organizado y trajo como consecuencia la muerte de miles de ciudadanos y familias destruidas”, enfatizó.

“Que sepan los funcionarios que no podemos esperar más y que no vamos a tolerar más. Que no queremos que Santa Fe se convierta en un narco-estado, y que los santafesinos no podemos ser rehenes de internas partidarias ni políticas, pero mucho menos, rehenes de las mafias”, concluyó la diputada por la provincia de Santa Fe.