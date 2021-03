Copa Argentina: Colón cayó 1 a 0 ante Argentinos Juniors y quedó eliminado

Argentinos Juniors le ganó esta tarde a Colón de Santa Fe por 1 a 0 y se clasificó para los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol, en un partido jugado en la localidad bonaerense de San Nicolás.

El encuentro, correspondiente a las 16avos de final del certamen federal, se llevó a cabo en estadio Salomón Boeseldín, y el gol de la victoria lo marcó el atacante paraguayo Gabriel Ávalos, en el primer período. En el comienzo, el equipo dirigido por Gabriel Milito sorprendió a Colón, se posicionó mejor en el campo y generó peligro hasta llegar a la apertura del marcador.

Tras una serie de rebotes en el área grande y a la salida de un tiro libre frontal, el balón quedó a merced de Ávalos, quien desde la puerta del área, metió el balón a media altura en el palo derecho del indefenso Ignacio Chicco que sólo pudo observar como la pelota, tras pegar en el caño, se metió en el arco y se transformó en el 1 a 0 para el "Bicho" de La Paternal.

El tanto despertó al Sabalero, que fue en búsqueda del empate y estuvo a punto de conseguirlo, primero en los pies de Cristian Ferreira, quien exigió una doble tapada del arquero Lucas Chaves, y luego a través de Nicolás Leguizamón, quien estrelló un disparo en el ángulo izquierdo.

En la segunda etapa, siguió en el ataque en búsqueda del empate, pero perdió precisión y sorpresa y ya no creó peligro, ante la tranquilidad de Argentinos que se "enamoró" del resultado, retrocedió, esperó que pase el tiempo e intentó de salir de "contra".

Llegó el final y Argentinos se quedó con una meritoria clasificación y su tercer triunfo en serie, tras los logrados en la Copa de la Liga Profesional ante River Plate y Godoy Cruz de Mendoza.

Colón, por su parte, cómodo líder de la Zona A de la Copa de la Liga, en el que marcha invicto con puntaje ideal, con 15 unidades producto de 5 victorias, quedó eliminado y dio un paso en falso.

Argentinos Juniors confrontará en los octavos de final de la Copa Argentina contra el vencedor del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Sportivo Dock Sud, que jugarán el martes venidero en Temperley.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Facundo Mura; Cristian Ferreira, Federico Lértora, Yeiler Goez y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Nicolas Leguizamón. DT: Federico Domínguez.

Argentinos: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Pablo Minissale, Marcos Di Cesare y Jonathan Sandoval; Matías Romero, Franco Moyano, Elías Gómez y Javier Cabrera; Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche. DT: Gabriel Milito.

Gol en el primer tiempo: 14m. Gabriel Ávalos (A).

Cambios: en el segundo tiempo, 8m Gabriel Florentín por Gabriel Hauche (A); 14m. Eric Meza por Gonzalo Escobar (C) y Facundo Farias por Facundo Garcés (C); 29m. Emanuel Herrera por Gabriel Ávalos (A) y Mateo Coronel por Javier Cabrera (A), 31m. Gonzalo Piovi por Facundo Mura (C);

Amonestados: Franco Moyano (A), Gonzalo Escobar (C), Paolo Goltz (C) y Gonzalo Piovi (C)

Incidencia: en el segundo tiempo, 49m. expulsado Gonzalo Piovi (C)

Árbitro: Hernán Mastrangelo

Estadio: Salomón Boeseldín (Único de San Nicolás)

Fuente: Télam