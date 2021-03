Qüesta inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

La intendenta de la ciudad, Daniela Qüesta, dejó inaugurado este martes por la mañana el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Municipal correspondiente al año 2021. En ese marco, planteó los objetivos y prioridades de cara al futuro y rindió cuentas de lo actuado el año pasado, condicionado en todos los aspectos por la pandemia de coronavirus.

“Al igual que todos en nuestros hogares, en la municipalidad también tuvimos que afrontar estas restricciones y reformular nuestros objetivos y prioridades”, afirmó.

"Además de la sensible reducción de los recursos económicos, hoy tenemos 173 trabajadores y trabajadoras que, por pertenecer a diferentes grupos de riesgo, no prestan sus funciones y no lo van a hacer, al menos, hasta que estén vacunados”, señaló.

“Por otro lado, desde el inicio de la pandemia y hasta el mes de febrero de este año, otros 336 trabajadores y trabajadoras fueron aislados en períodos de 7 a 14 días, algunos incluso en más de una oportunidad, por ser casos positivos o sospechosos de coronavirus”, subrayó la intendenta.

En este sentido, Qüesta sostuvo que durante el año pasado “todos los esfuerzos de nuestra gestión de gobierno se enfocaron en la atención de la pandemia por Covid-19”, una situación insoslayable “al momento de hacer un análisis de la realidad de los servicios del municipio y de los logros de ese período”.

A partir de la segunda mitad del año, “ya adaptados a la nueva realidad que nos tocaba, nos propusimos poner en marcha o avanzar con las gestiones de una serie de obras prioritarias para poner nuevamente a Santo Tomé en Acción”, manifestó.

“Santo Tomé en Acción”

Luego de brindar un detalle pormenorizado de las iniciativas desplegadas por la Municipalidad para luchar contra la pandemia, Qüesta se refirió a la puesta en marcha del plan “Santo Tomé en Acción” para responder a las demandas de los vecinos y vecinas priorizando la normalización de los servicios y el reinicio de obras clave.

Entre distintas acciones e iniciativas, destacó que “se encuentra en proceso de licitación la obra de saneamiento del predio de disposición final de residuos”, cuyo segundo llamado se realizará el 15 de abril.

Además, mencionó la reanudación de los trabajos de entubado del canal Roverano (actualmente en proceso de ampliación), la finalización del plan de pavimento flexible en barrios UPCN y La Paz, la puesta en marcha del nuevo intercambiador de tránsito en la Autopista Rosario-Santa Fe, el reinicio de la obra del Jardín Nº 246, los trabajos de reconstrucción de la red cloacal, el plan municipal de Pavimento de Hormigón y el mantenimiento de calles de tierra.

En materia de inversiones programadas, la intendenta ratificó la decisión de la Provincia de retomar los trabajos del Plan de Hábitat en los barrios Iriondo, Libertad y Santo Tomás de Aquino; el reacondicionamiento del Canal San Martín que se licitará el próximo 31 de marzo, con un presupuesto superior a los 36 millones de pesos; las gestiones para conectar los tanques de Adelina Este y Villa Libertad al sistema del Acueducto, y los proyectos que se tramitan dentro del Plan Incluir para ampliar las redes de agua potable y alumbrado público en barrios vulnerables.

Este martes se inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.

Mejoramiento del servicio de agua

Más adelante, hizo una mención particular a los problemas de turbiedad que se registraron en el servicio de agua potable y al trabajo que el Municipio viene llevando adelante para ofrecer soluciones de fondo.

En este aspecto, ratificó que no se trata de un problema de calidad y que si bien es “lógico y razonable” que los vecinos y vecinas no quieran consumir el agua en esas condiciones, “todos reciben un suministro totalmente apto para el consumo humano”.

Independientemente de ello, aseguró, “enfocamos nuestras acciones en la satisfacción de los vecinos con el servicio”. En este sentido enumeró trabajos como la limpieza de tanques de distribución, la limpieza de la red en diferentes etapas y de las perforaciones existentes, los controles periódicos de calidad y la obra de mejoramiento en el tanque central que permitió incrementar la presión del suministro en un amplio sector.

Sumado a ello, la mandataria recordó que el pasado 16 de diciembre se licitó la vinculación del complejo Loyola con el sistema del Acueducto, obra que tiene un presupuesto de 10 millones de pesos y está próxima a iniciarse. “Es importante mencionar que hace más de un año que el agua que consumen los vecinos del barrio es 100% del acueducto”, recordó.

Seguridad: “necesitamos del compromiso de todas las fuerzas políticas”

Otro de los ejes del mensaje estuvo relacionado con el reclamo del Municipio a la Provincia por mayor seguridad. “Hoy más que nunca necesitamos del compromiso de todas las fuerzas políticas para que dejemos las diferencias de lado y solicitemos en conjunto, a quienes tienen la competencia en seguridad, que se hagan cargo de resolver el problema que hoy padecemos”, instó la intendenta.

“Desde que inició la nueva gestión del gobierno provincial estamos reclamando, de todas las formas posibles, que se atiendan los problemas de seguridad de la ciudad y que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, nos reciba. No por nosotros, si no porque tenemos el mandato del pueblo, expresado en las urnas, de ser sus representantes”, recalcó Qüesta, antes repasar las gestiones que el gobierno municipal viene llevando adelante ante la Provincia, en especial las relacionadas con la superpoblación de detenidos en la Comisaría Nº 12.

Género y diversidad como políticas de Estado.

Luego de explayarse sobre las actuaciones y proyectos de diversas áreas, la titular del Ejecutivo dedicó un párrafo especial a las políticas de género. Sobre este tema, afirmó su determinación de “mantener y fortalecer” con recursos propios el Equipo de Violencia Familiar del Municipio, contrarrestando los recortes económicos dispuestos por la Provincia.

“Para ello enviaremos a este Cuerpo un mensaje solicitando evalúen la autorización para abrir 5 nuevas vacantes para el fortalecimiento de los equipos mencionados”, anunció.

Sumado a ello, “debido al incremento de las situaciones de violencia y las complejidades de cada una de ellas, implementamos un nuevo número de teléfono (342 5 459 267) para asesorías y consultas, lo que nos permite estar más cerca de la víctima y su familia”, agregó.

“Vamos por los desafíos que faltan”

En el cierre de su alocución, Daniela Qüesta sostuvo que “nuestro objetivo, desde fines del año pasado, es que la ciudad y esta gestión de gobierno pudieran retomar el ritmo que esta nueva normalidad nos impuso”.

“A pesar de todas las dificultades pudimos avanzar con muchas iniciativas, lo cual nos fortalece de cara a los desafíos que tenemos por delante. Sin embargo, somos conscientes de que tenemos muchos aspectos de nuestra gestión por mejorar para estar a la altura de las expectativas y satisfacer a los ciudadanos”, aseveró.

En este sentido, la intendenta invitó a seguir “afrontando cada desafío entre todos, con la generosidad demostrada en el año 2020, y pensando fundamentalmente en el bienestar de los santotomesinos y santotomesinas”.

Autoridades presentes

Participaron de la ceremonia la presidente del órgano legislativo, Gabriela Solano, con los concejales Guillermo Rey Leyes, Natalia Angulo, Rodrigo Alvizo, Fernando Alí, Florencia González, María Ema Szretter, Ángel Piaggio y Julián Ilchischen.

También estuvieron presentes los secretarios municipales de Gobierno, Martín Giménez; de Hacienda y Administración, Claudia Pascual; de Obras Públicas, Sergio Trevisani; de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, Daniel Susmann; y de Servicios Públicos, Ricardo Méndez, junto a otros miembros del gabinete municipal, representantes de asociaciones vecinales, integrantes de entidades intermedias, medios de comunicación y vecinos de la ciudad.