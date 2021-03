Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideraron las exportaciones en 2020 y explicaron más del 70% de ventas

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezaron el acumulado exportador a nivel país en 2020, al explicar juntas más del 70% de total de los envíos concretados al exterior, por un monto de algo más de US$38.830 millones.



A continuación -con porcentajes sensiblemente menores- se ubicaron Chubut, con el 3,7% del total país; seguida por Santa Cruz, con el 3,5%; Entre Ríos, con el 2,6%; y Mendoza con el 2,5%, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el origen provincial de las exportaciones a lo largo del año pasado.



En la provincia de Buenos Aires, que explicó el 35,4% del total con una caída del 15,5% en sus ventas respecto al 2019, el resultado fue apalancado por el comercio de trigo, maíz y cebada, que representaron el 15,3%, seguidos por material de transporte terrestre, con US$ 2.924 millones de dólares, equivalente al 15,0% de los envíos.



En tanto, la provincia de Santa Fe -con el 20,5% del total- las ventas sumaron US$11.239 millones, una caída del 21,2% respecto al 2019, y tuvo como rubro destacado a residuos y desperdicios de la industria alimenticia (principalmente harinas y pellets de soja), con 39,5% del total provincial.



Por su parte, Córdoba -con el 14,9% del total- tuvo ventas por US$ 8.163 millones de dólares -9,7% inferiores a las registradas durante 2019-, siendo los cereales y los residuos y desperdicios de la industria alimenticia los principales productos exportados, con el 30,1% y el 19,1% del total provincial, respectivamente.



Chubut fue líder en la región patagónica al exportar US$ 2.030 millones de dólares en 2020, con una baja de 28,9% respecto al año anterior.



“Esta caída fue el resultado de la reducción observada en varios de los principales productos exportados por la provincia: petróleo crudo (cuyos despachos representan el 42,0% de las exportaciones) disminuyó 27,4%, mientras que los pescados y mariscos sin elaborar (principalmente mariscos), que participaron con el 28,3% del total, se redujeron 18,8%”, explicó el trabajo del Indec.



En tanto, Santa Cruz vendió al exterior por US$ 1.920 millones (una merma del 21,9% interanual), siendo los rubros de piedras y metales preciosos y el petróleo crudo los que más participación tuvieron, con 66,5% y el 11,2% del total provincial, respectivamente.



A su vez, Entre Ríos tuvo una leve caída del 2,5% en sus exportaciones tras alcanzar un total de US$1.425 millones en 2020, con el maíz, trigo y arroz como principales productos con el 36,2% del total (un aumento del 10,1% interanual).



Mendoza, líder de la región cuyana, concretó ventas externas por un monto de US$ 1.350 millones (un retroceso del 7,2% interanual), apalancada por los vinos de uva que representaron 53,3% del total exportado por la provincia.



En el noroeste argentino (NOA) sobresalió Santiago del Estero, con ventas exteriores por US$1.120 millones (2,0% del total país), principalmente de maíz y trigo y semillas y frutas oleaginosas.



Además, las ventas del noreste argentino (NEA) fueron comandadas por Corrientes, con US$586 millones -un 1,1% del total nacional y un incremento interanual del 170%-, generados fundamentalmente por el comercio de cereales (destacándose el arroz) y frutas frescas.



En el análisis a nivel regional, se destacó el rendimiento del noreste (NEA) con un incremento interanual en sus ventas del 12,7%.



El resto exhibieron caídas de las ventas externas respecto al año anterior: la región patagónica disminuyó 24,7%; la pampeana, 15,5%; el noroeste (NOA), 12,2%; y la región cuyana, 11,5%.



En el acumulado, la región pampeana explicó el 74,9% del total exportador a nivel país; la patagónica el 8,7%, el NOA el 6,3%; Cuyo, el 5,5%; y el NEA el 2,5%.



Producto de la fuerte contracción del comercio internacional causada por la emergencia sanitaria para contrarrestar la pandemia del coronavirus, las exportaciones argentinas alcanzaron en 2020 un total de US$ 54.884 millones, un declive interanual del 15,5%.



En este contexto, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) se contrajeron un 9,1% interanual, y representaron el 39,7% del total país (US$21.786 millones); y las manufacturas de origen industrial (MOI) se desplomaron un 30,8%, ubicándose en el 24,2% del total nacional por un monto de US$13.298 millones.



Por su lado, la venta de productos primarios retrocedió un 7,5% interanual para explicar el 29,5% del total país (US$16.207 millones); y combustibles y energía se contrajo un 18,7% para finalizar en US$ 3.593 millones (6,5% del total país).

