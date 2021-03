Lifschitz: "Nuestro eje de trabajo sigue siendo la obra pública y el Plan del Norte una prioridad"

Luego de una recorrida por diversas localidades del departamento 9 de Julio, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, realizó una conferencia de prensa en Tostado, donde llevó adelante antes una reunión junto a referentes de diversos sectores de todo el departamento. Allí se refirió a la consolidación del Frente Progresista de cara al año electoral, mientras que también destacó la priorización del Plan del Norte y criticó fuertemente las políticas del gobierno provincial.

En una agenda que incluyó reuniones partidarias, con diversos presidentes comunales y también con instituciones como centros comerciales, cooperativas y la Sociedad Rural, Lifschitz resaltó la importancia de seguir recorriendo el territorio para conocer las problemáticas actuales y los desafíos que hay por delante. “Este es un año electoral y el Frente Progresista quiere ser protagonista. Tenemos antecedentes para ofrecerles una alternativa creíble a los santafesinos, con equipos técnicos trabajando y una consolidación del armado político en los diecinueve departamentos”, sostuvo.

A su vez, el presidente de la Cámara baja provincial, acompañado por el diputado provincial Pablo Pinotti y el ex director de Vialidad provincial Pablo Seghezzo, hizo énfasis en la gran importancia del Plan del Norte, que “sigue siendo un eje de trabajo a través de las obras y la infraestructura, por lo que es una prioridad”. “El año pasado en la Cámara de Diputados dimos media sanción al proyecto y esperamos que la trate el Senado. Debe ser una política de estado sostenida para el norte por los próximos treinta años, para lograr que el desarrollo sea equilibrado entre el sur y el norte”, continuó.

Por otro lado, y consultado por la postura de la Unión Cívica Radical en la provincia, el exgobernador señaló que “una gran mayoría del radicalismo sigue firmemente en el Frente Progresista y seguramente algunos otros sectores que en algún momento eligieron el camino de Cambiemos hoy están para volver”. “Quizás algunos se vieron tentados en su momento por el macrismo, que mostró sus limitaciones y no resolvió los problemas de los argentinos”, continuó.

Asimismo, y consultado por la grave situación de violencia que vive la provincia, con principal foco en las grandes ciudades, Lifschitz remarcó que “el gobernador Perotti o no sabía de qué se trataba el problema y por eso hizo una promesa de campaña tan ambiciosa, o no lo puede resolver y no tiene equipo”. “Me ha tocado estar al frente del problema, gestionando durante cuatro años y puedo decir, con números que me respaldan, que salimos de un punto complicado y llegamos a un punto favorable que lamentablemente se ha revertido en esta gestión del peronismo”, ahondó.

“Hay un ministro que se dedica a hacer comentarios políticos pero que no está al frente del problema –siguió-. La policía está desmotivada y sin conducción política en toda la provincia, con números que son alarmantes. En Rosario realmente nunca hemos vivido la situación que se está viviendo hoy”.

A su vez, el ex mandatario provincial resaltó que “es poco explicable la subejecución presupuestaria” por parte del gobierno de Santa Fe. Y destacó: “En infraestructura y equipamiento para sectores como salud se ha ejecutado apenas el 15 o 20 por ciento de lo presupuestado. Los recursos están, nos pidieron una ley de emergencia y la aprobamos, pero las obras no aparecen. Inexplicablemente se juntan recursos que puede suponerse que se repartirán de manera abundante en la previa a la campaña electoral. Se podrá con eso conseguir algunos votos, pero no gobernar bien”.

Por último, y en referencia a las obras necesarias para la región, puntualizó como “una obra fundamental la canalización en toda la zona en el límite con Santiago del Estero para evitar la llegada del agua”. “Hoy como no hay lluvias no se nota, pero cuando venga una época lluviosa nos vamos a dar cuenta de los problemas que no se resolvieron. Además, quedan muchas obras de pavimentación y de energía pendiente, en todos los sectores se necesita un impulso a través de la inversión pública. Cuando uno recorre los departamentos del sur y el norte nota la diferencia”, concluyó.