Colón derrotó a Estudiantes y sigue puntero

Colón se mantuvo en la cima de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con puntaje ideal, 15 de 15, al vencer esta noche de visitante a Estudiantes de La Plata por 2 a 0, en partido de la quinta fecha. El "Sabalero" terminó con el invicto del "Pincha" en el certamen y sacó ventaja con dos golazos del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, a los 47 minutos del primer tiempo y a los 36 minutos del segundo.

Los de Eduardo Domínguez tuvieron orden y la virtud de convertir en momentos claves del partido. Estudiantes, en cambio, no se sintió cómodo y abusó de los centros frontales que convirtieron a Paolo Goltz en un jugador clave de la noche.

Colón supo cerrar los caminos del local y en el final del primer tiempo llegó un tiro libre en el borde del área que Rodríguez, con un remate alto al palo de Mariano Andújar, convirtió en el 1 a 0.

El primer tiempo careció de situaciones y el complemento se inició con el equipo local desesperado en ataque. Colón, de contra tras un ataque mal resuelto por Estudiantes, liquidó el encuentro: Meza manejó bien la réplica y Rodríguez definió de zurda por arriba del arquero para el 2 a 0 definitivo.

El "Sabalero" pudo ampliar con un remate de Pierotti desde lejos que dio en el travesaño, pero no hizo falta. Se llevó los tres puntos, suma 15 de 15 y sueña a lo grande. En la próxima jornada, la sexta, Colón recibirá en Santa Fe a Rosario Central y Estudiantes visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Colón tuvo orden y la virtud de convertir en momentos claves del partido.

Síntesis

Estudiantes (0): Andújar; Godoy, Rogel, Noguera y Pasquini; Ángel González, Jorge Rodríguez, Gómez y Sánchez Miño; Cauteruccio y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski

Colón (2): Burián, Garcés, Goltz y Delgado; Meza, Lértora, Aliendro, Alexis Castro y Piovi; Leguizamón y Luis Rodríguez. DT: Eduardo Dominguez.

Goles: en el primer tiempo, 47m Luis Rodríguez (C). En el segundo tiempo, 36m Luis Rodríguez (C).

Cambios: en el segundo tiempo, al inicio David Ayala por Gómez (E), 13m Sabbag por Cauteruccio (E), Mauro Díaz por Pasquini (E) y Castro por González (E), 30m Pierotti por Leguizamón (C), 39m Goez por Castro (C) y 41m Sandoval por Rodriguez (C).

Incidencia: expulsado en el segundo tiempo, 40m, Mauro Díaz (E).

Árbitro: Ariel Penel.

Cancha: Estudiantes.