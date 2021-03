Vecinos de la Comisaría 12: "En cualquier momento va a ocurrir una tragedia"

Por Santotoméaldía

Vecinos de la Comisaría 12 manifestaron su preocupación luego de una nueva jornada en la que esa dependencia volvió a ser noticia por una nueva fuga de presos. Ante un episodio que se reitera, pidieron a las autoridades del Ministerio de Seguridad que tomen cartas en el asunto para encontrar una solución definitiva.

En diálogo con Santotoméaldía, Sonia Caballero, manifestó su descontento por promesas incumplidas para mejorar la seguridad de la zona. “Nos prometieron que iban a levantar la parte de atrás de la comisaría, poner alambrados y cámaras, pero no se cumplió nada”, remarcó.

“Hablamos con diputados entre ellos Palo Oliver y Amalia Granata y nos dijeron que el ministro de Seguridad no los atiende, así que no nos pudieron dar una respuesta. No tenemos respuestas de las autoridades. Daniela Qüesta se contacta con nosotros pero nos dice que no puede hacer nada, que está atada de manos”, lamentó la vecina.

Tras quejarse por la falta de soluciones, señaló que los vecinos tienen temor de sufrir problemas mayores si estos episodios se siguen repitiendo. “Estamos cansados, no tenemos ninguna solución y esto no da para más, en cualquier momento va a ocurrir una tragedia”, aseveró.

A su turno, Rosa Moreno expresó que la fuga de este viernes fue un episodio más, propio de la deficiencia de un edificio que no está preparado para alojar a la cantidad de internos que actualmente hay en la Comisaría 12.

“Aparentemente sacaron una reja que ya estaba rota, entonces no se entiende por qué no se arregló. Si a vos se te rompe una puerta de tu casa, la arreglas enseguida para que no entre nadie. Acá había que arreglarla para que no salga nadie”, graficó.

Finalmente, reiteró la necesidad de una solución definitiva. “Necesitamos que saquen a los presos de acá, porque no se puede vivir con miedo, no queremos acostumbrarnos a vivir con miedo porque es muy feo vivir de esa manera”, finalizó.