Perotti: "Superamos las 100.000 inscripciones en el boleto educativo gratuito en la provincia"

El gobernador Omar Perotti presentó este miércoles en la ciudad de Santa Fe, el programa Boleto Educativo Gratuito. Con la puesta en marcha de la iniciativa, la provincia se hará cargo del costo del boleto para estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario de establecimientos públicos y privados. El beneficio alcanzará también a docentes y auxiliares de instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación que utilicen el servicio público de transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos.

En el acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo, Perotti afirmó que “este tipo de encuentros nos posibilita contarles a todos cómo marcha el programa, y recoger las inquietudes necesarias para la puesta en funcionamiento de esta iniciativa. No queremos que exista un sólo lugar en la provincia donde los chicos y las chicas no puedan llegar a la escuela, o haya obstáculos. La educación es el camino para la libertad y es la posibilidad clara de igualar, de generar las mejores condiciones para que haya más oportunidades en todo el territorio de la provincia”.

“Este programa es una inversión a futuro de la provincia de Santa Fe. Estamos dándole una marcada prioridad a la educación, con una inversión de 4.500 millones de pesos. Es un esfuerzo grande, es la puesta en marcha de un programa histórico. Por eso el agradecimiento a intendentes y presidentes comunales por su compromiso”, agregó el gobernador.

Cabe destacar que hubo un aplauso generalizado e intenso cuando el gobernador, informó que desde que comenzó la inscripción hasta la fecha, “superamos las 100.000 inscripciones en el Boleto Educativo Gratuito”.

Por su parte, el director provincial de Boleto Educativo y Franquicias, Juan Rober Benegui, indicó que “es una problemática de varias localidades de la provincia, el hecho de no contar con un sistema urbano de transporte y donde se utilizan líneas interurbanas para hacer trayectos urbanos. Es cierto que el sistema no tenía previsto este planteo y no permitía colocar la misma ciudad de origen y destino”.

“Pero después de escuchar las inquietudes, estamos en condiciones de anunciar que está resuelto este problema. A partir de hoy van a poder inscribirse para usar servicios interurbanos, en trayectos urbanos: Recreo, Sauce Viejo, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes, Alvear, Villa Gobernador Galvez, Soldini, Figheras, Arroyo Seco, General Lagos, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pueblo Esther, San Lorenzo, Fray Luis Beltran, Capitán Bermudez, Andino, Timbués, Puerto General San Martín, Pavón, Pérez, Ricardone y Villa Constitución”, anunció Benegui.

Por otro lado, el estudiante universitario Víctor Díaz, afirmó que “siempre se dice que la educación es gratuita pero siempre hay estos problemas, el boleto o los apuntes. Son trabas que tiene el sistema educativo. Acá hay una respuesta fundamental y una decisión política importante”.

En tanto, el estudiante de Teodelina, José Gaitán, describió que “para nosotros, el boleto educativo gratuito, nos va a permitir reencontrarnos más seguido con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Es algo que nos va a permitir el acceso a la educación a tantos estudiantes de nuestra localidad. Es, además, para localidades como la nuestra, que siempre tuvimos que dirigirnos a las grandes ciudades y sufrir el desarraigo, es un profundo acto de justicia”.

Boleto Educativo Gratuito

En el caso de las líneas urbanas, el gobierno provincial cubrirá el costo de dos viajes por día entre las 6 de la mañana y las 23.30 horas. Para los tramos interurbanos (de menos de 60 kilómetros) serán dos viajes gratuitos por día hábil y en los tramos de más de 60 kilómetros, el gobierno se hará cargo de dos viajes gratis por mes.

Para acceder al beneficio hay que ser alumno o alumna regular de los establecimientos educativos declarados. Los estudiantes universitarios deberán tener aprobada, al menos, una materia el año anterior, excepto los ingresantes, que no tendrán restricciones.

Además, tanto el estudiante como el establecimiento educativo deberán tener domicilio dentro de la provincia. Los interesados en gestionarlo deberán descargar la APP “Boleto Educativo” a través del celular; o ingresar a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo. Para realizar el trámite hay que estar previamente registrado en la ID Ciudadana, ingresando a www.santafe.gob.ar/idciudadana. Para más información sobre el sistema se puede llamar al 0800-777-0801, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.