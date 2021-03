Por Santotoméaldía

Los concejales Rodrigo Alvizo y Julián Ilchischen anunciaron este martes la presentación de 12 pedidos de informe que apuntan a conocer en detalle cuál es la realidad actual de la prestación de servicios públicos por parte del Municipio. Fue en una conferencia de prensa que realizaron en conjunto en el Bloque del concejal Alvizo.

“Cada vez hay menos eficacia en la prestación de los servicios públicos”, cuestionó Ilchischen, quien consideró que “lejos de comenzar a solucionarse los problemas, este verano de 2021 demostró que el rumbo que está teniendo el municipio no es el correcto”.

Por su parte, Alvizo explicó que con la presentación de los pedidos de informe mencionados “estamos llevando adelante el rol que requiere la representación de vecinos y vecinas que se quejan a diario y presentan distintos reclamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, por canales institucionales”.

“Estamos tratando de representar esos reclamos y ser de alguna manera la voz de estas personas que parecen no tener voz ante el gobierno municipal”, enfatizó.

Al detallar los temas que abordan los proyectos, Alvizo enumeró que apuntan a conocer “qué está pasando con el desmalezado, con el alumbrado, con la fumigación, con el agua, con la planta de tratamiento de líquidos cloacales, con el relleno sanitario”.

Ilchischen y Alvizo anunciaron la presentación de múltiples pedidos de informe sobre la prestación de servicios (Foto: Santotoméaldía)

En tanto que Ilchischen agregó que “son problemas que afectan no solo a los barrios más alejados del centro sino también a la zona céntrica, ningún sector geográfico de la ciudad escapa”.

Durante la rueda de prensa, Alvizo hizo hincapié en el presente del relleno sanitario. “Este no es un tema menor porque la provincia invirtió 12 millones de pesos en el relleno sanitario y todavía no sabemos en qué se utilizó el dinero. Estaban destinados al traslado de esos ‘caramelos amarillos’ y eso no se llevó adelante”, advirtió.

Por su parte, Ilchischen expresó preocupación por el aumento de siniestros viales, como así también de robos producidos a dependencias municipales como los Obradores. En ese sentido, reclamó: “Desde mediados del año pasado tenemos un concurso para que ingresen 29 personas tanto en la sala de monitoreo como en la Policía Municipal. Todavía no están esas personas y las necesitamos, nada está funcionando”.

Frente a esta realidad, Alvizo adelantó que no solo se realizarán las presentaciones de los pedidos de informe, sino también solicitarán al Ejecutivo que convoque una sesión extraordinaria en el Concejo para tratar esos temas.

“No desconocemos que seguramente es muy complicado gobernar una ciudad y sobre todo en época de pandemia. Pero la ciudad ya venía con problemas y el rumbo que viene tomando esta gestión indica que este no es el camino, porque ni siquiera los servicios públicos más básicos están funcionando y los reclamos de la gente ya son incesantes”, fundamentó Ilchischen.