Colón venció a Banfield y sigue en lo alto de la tabla

Colón quedó como único puntero de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer como visitante a Banfield por 3 a 0 en un encuentro de la tercera fecha. Los goles del equipo de Eduardo Domínguez, que tiene puntaje ideal (nueve unidades en tres presentaciones), fueron anotados por Alexis Castro, Nicolás Leguizamón y Luis "Pulga" Rodríguez. Ambos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Martín Payero, en Banfield, y Facundo Garcés, en el "Sabalero".

El resultado terminó con el invicto de Banfield, que después de ser finalista de la Copa Diego Maradona (perdió con Boca en los penales) había ganado sus dos encuentros de este certamen.

Banfield, en sus pretensiones de seguir la buena racha, avisó al minuto de juego, con un remate de Coronel que se fue por arriba del travesaño, y volvió a acercarse a los 9m, con un cabezazo de Pons que controló Leonardo Burián.

En ese inicio intenso el local mostró sus ambiciones ante un rival que prefirió esperar y no tuvo chances de salir de contra. Pero Banfield después cayó en distintas imprecisiones y, salvo una posibilidad muy clara (otra vez Pons, que remató a las manos del arquero tras un centro de Álvarez a los 26m), estuvo lejos del gol.

Colón, que no había hecho más que cuidarse y ser prolijo, sacó ventaja antes del descanso: la "Pulga" Rodríguez metió un gran cambio de frente y Alexis Castro dominó con jerarquía para luego definir con un derechazo inapelable ante la salida de Arboleda.

En los últimos minutos de la etapa, Banfield volvió a acelerar en búsqueda del empate, pero lo más peligroso que generó fue un tiro de Payero que Burián despejó sin inconvenientes.

El "Taladro" hilvanó tres ocasiones al inicio del complemento: un zurdazo desviado de Pons, un remate cruzado de Cuero que se fue apenas afuera y un "bombazo" de Cabrera que pegó en el palo izquierdo del arco visitante. Pero a los 7m se quedó con uno menos: fue expulsado Payero tras una falta a Leguizamón.

El equipo de Javier Sanguinetti sintió el impacto. Se desordenó. Y Colón aprovechó: a los 15m, de contragolpe, Leguizamón quedó mano a mano con Arboleda y estiró la diferencia.

Cuando Banfield recuperó cierta esperanza por la expulsión de Garcés, el "Pulga" Rodríguez, que mostró su jerarquía en los momentos clave de la tarde, marcó el 3 a 0 y liquidó el pleito.

El "Pulga" Rodríguez, a punto de sentenciar el encuentro. (Foto: NA)

En la próxima jornada, la cuarta del certamen, Banfield visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero (viernes a las 21.30) y Colón recibirá en Santa Fe a Aldosivi (sábado desde las 19.20).

Síntesis

Banfield (0): Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Sosa, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Alejandro Cabrera y Giuliano Galoppo; Juan Pablo Álvarez, Martín Payero y Mauricio Cuero; Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

Colón (3): Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gonzalo Piovi; Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Alexis Castro; Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: en el primer tiempo: 41m Alexis Castro (C). En el segundo tiempo: 15m Nicolás Leguizamón (C) y 24m Luis Rodríguez (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 14m Facundo Mura por Meza (C); 25m Agustín Urzi por Quinteros (B) y Ramiro Enrique por Pons (B); 27m Yeiler Goez por Lértora (C) y Santiago Pierotti por Castro (C); 34m Fabián Bordagaray por Cuero (B) y Jonás Gutiérrez por Cabrera (B); 37m Tomás Sandoval por Leguizamón (C) y Rafael Delgado por Piovi (C).

Amonestados: Payero (B); Leguizamón, Lértora, Garcés (C).

Incidencias: en el segundo tiempo, 7m expulsado Payero (B); 22m expulsado Garcés (C).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Banfield.

Fuente: Télam