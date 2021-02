La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se contagió de coronavirus

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, contrajo coronavirus y entró en aislamiento en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, una situación en la que también quedó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por haber sido contacto estrecho tras compartir con la funcionaria varias actividades esta semana, se informó oficialmente el viernes.



Vizzotti se realizó un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso Nacional el lunes próximo y participar de la Asamblea Legislativa, un acto que formaliza el inicio de la actividad parlamentaria ordinaria del año.



Tanto fuentes de Presidencia como la propia ministra, a través de su cuenta en la red social Twitter, confirmaron la noticia de su contagio, a menos de una semana de haber asumido el cargo al frente de la cartera de Salud en reemplazo de Ginés González García.

"Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo", tuiteó Vizzotti, a menos de una semana de haber asumido al frente de la cartera de salud.



Además, la funcionaria adjuntó un posteo del Ministerio de Salud con recomendaciones y métodos de prevención para el coronavirus.



El contagio de Vizzotti forzó al jefe de Gabinete a tomar recaudos y así lo comunicó también a través de Twitter.



"En los últimos días compartí actividades con la ministra @carlavizzotti, quien recientemente dio positivo de Covid-19. Por eso me encuentro en casa realizando el aislamiento recomendado. Sigamos cuidándonos más que nunca", sostuvo el funcionario.

Fuente: Télam