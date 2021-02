Irán dio tres meses de plazo a EEUU para que retire sanciones contra el país

Irán le dio tres meses de plazo a Estados Unidos para que retire sus sanciones contra el país y reiteró que no son necesarias nuevas conversaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015, sino que lo que hace falta es que el Gobierno de Joe Biden vuelva a él tras su retirada unilateral en 2018 por decisión de Donald Trump.



El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Mayid Tajt-Ravanchi, indicó que este plazo de tres meses es un marco temporal acordado entre Teherán y la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) a raíz de su último pacto para mantener las inspecciones en el país.



"Si las sanciones son retiradas en los próximos tres meses, Irán actuará en línea con sus compromisos", recalcó Tajt-Ravanchi en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, que publicó algunos extractos antes de difundirla completa mañana, según la cadena iraní Press TV, cuyo reporte reprodujo la agencia de noticias Europa Press.



Las palabras de Tajt-Ravanchi llegan después de que el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, afirmara que Irán "avanza en la dirección equivocada" al reducir sus compromisos con el acuerdo nuclear en respuesta a la retirada de Washington y sus sanciones.



Estados Unidos le advirtió este miércoles a Irán que su paciencia "no es ilimitada" ante la falta de respuesta de las autoridades asiáticas para recuperar el diálogo.



"Nuestra paciencia no es ilimitada, pero creemos, y el presidente ha sido claro al respecto, que la forma más efectiva de asegurar que Irán nunca pueda adquirir un arma nuclear es a través de la diplomacia", señaló el vocero del Departamento de Estado, Ned Price.



El Gobierno de Biden dijo la semana pasada que aceptó una invitación de los europeos para una reunión informal con Irán y con el resto de las potencias firmantes del acuerdo de 2015 para limitar el programa nuclear de Teherán, pero las autoridades iraníes todavía no respondieron.



"Nuestro objetivo en todo esto sigue siendo buscar un resultado en el que Irán y Estados Unidos reinicien el cumplimiento de sus compromisos con el acuerdo nuclear", dijo Price, quien insistió en que "la forma más sostenible y efectiva de poner límites verificables y permanentes al programa nuclear de Irán es a través de una solución negociada".



Irán exige que sea Estados Unidos el que vuelva al acuerdo antes de poner condiciones, y rechazó incluir en las negociaciones su programa de misiles.

