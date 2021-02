Colón venció a San Lorenzo y es puntero en la Zona A

Fuente: UNO Santa Fe

Colón ganó un partido clave en función del rival, que además le sirvió para ratificar el buen debut que había tenido ante Central Córdoba. Superó a San Lorenzo 2-0 y es puntero de la Zona A con puntaje ideal, pero además con cinco goles a favor y ninguno en contra.

El Sabalero fue eficaz en ataque, llegó poco pero marcó dos goles, y además se defendió bien. Aguantó en el final, ante un rival que pobló el área con muchos jugadores de ataque. Pero aún así, Burián casi que no trabajó ya que el mérito estuvo dado en el bloque defensivo neutralizando al rival.

El inicio del partido entre Colón y San Lorenzo fue parejo, ninguno de los dos equipos lograba prevalecer sobre el otro más allá de las buenas intenciones. En consecuencia, el cotejo era disputado, con mucha intensidad pero carecía de profundidad y precisión. Se luchaba más de lo que se jugaba.

Los arqueros no tenían acción y el balón iba y venía. No había un claro dominador de las acciones, más allá de que el Ciclón intentaba tener algo más la pelota. Y allí Colón lo esperaba e intentaba salir de contra, sobre todo por el sector derecho con Eric Meza y Santiago Pierotti.

Colón buscaba a Nicolás Leguizamón quien en varias ocasiones quedó en posición adelantada. El Pulga Rodríguez retrocedía y le costaba entrar en juego. Los dos equipos realizaban un degaste importante en lo físico pero a la hora de distribuir el balón no eran eficaces. Se corría mucho y se jugaba poco.

Aunque con el correr de los minutos se acentuó el dominio de San Lorenzo, al menos desde la tenencia del balón. El partido se jugaba más tiempo en campo de Colón, aunque el equipo visitante no lograba desequilibrar en los metros finales y el Sabalero se mostraba sólido en defensa.

Así las cosas, el 0-0 parcial con el que terminó el primer tiempo fue el fiel reflejo de lo observado dentro del campo de juego. Se jugó mal y los arqueros fueron espectadores de lujo. Mucho voluntarismo y pocas ideas. En esa primera etapa Colón y San Lorenzo aburrieron a todos.

En el segundo tiempo Colón salió con mayor decisión, se adelantó unos metros y jugaba más cerca del arco del Ciclón, volcando el ataque por el sector derecho. Y tuvo una chance a los 8' para abrir el marcador con un centro de Meza y un remate desviado en el segundo palo por intermedio de Gonzalo Escobar.

Pero un minuto más tarde pudo anotar San Lorenzo, Nicolás Fernández lo anticipó a Paolo Goltz, pero con infracción y el remate del delantero de San Lorenzo fue tapado por Leonardo Burián para enviar el balón al córner. En pocos segundos ambos llegaron con chances para convertir.

Colón seguía insinuando más y los cambios que metió Eduardo Domínguez resultaron claves. Ya que a los 21' Meza envió un centro al segundo palo, el balón lo bajó Luis Rodríguez y el remate de zurda de Alexis Castro decretó el 1-0 parcial para Colón. Castro cumplió con la ley del ex para poner arriba al Sabalero.

Luego del gol el Sabalero se retrasó y San Lorenzo se fue en búsqueda del empate. Ingresaron los hermanos Ángel y Óscar Romero, aunque lo hicieron muy tarde. Aún así complicaron al elenco local y por momentos dio la sensación que el Ciclón estaba cerca del empate.

Pero Colón aguantó con un buen trabajo defensivo, bien agrupado en defensa y cuando el partido consumía los segundos finales, el olfato goleador de Tomás Sandoval decretó el 2-0 definito. El delantero que hacía muy poco que había ingresado aprovechó un error de Monetti y de Gattoni para definir el pleito.

MIRÁ EL RESÚMEN DEL PARTIDO:

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 6-Pablo Goltz, 3-Gonzalo Piovi; 21-Eric Meza, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 30-Santiago Pierotti, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Rodríguez y 18-Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo: 23-Fernando Monetti; 4-Gino Peruzzi, 28-Federico Gattoni, 6-Diego Braghieri, 3-Bruno Pittón; 8-Diego Rodríguez; 7-Lucas Melano, 27-Jalil Elías, 20-Juan Ramírez; 16-Nicolás Fernández y 9-Franco Di Santo. DT: Diego Dabove.

Goles: ST 21' Alexis Castro (C),

Cambios: ST 17' Facundo Farías x Pierotti (C), Alexis Castro x Leguizamón (C), 26' Ángel Romero x Ramírez (SL), Franco Troyansky x Di Santo (SL), 33' Óscar Romero x Fernández (SL), Alexander Díaz x Melano (SL), 40' Facundo Mura x Meza (C), 45' Tomás Sandoval x Rodríguez (C).

Amonestados: Peruzzi (SL) Garcés Y Castro (C).

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Brigadier López