El Presidente le pidió la renuncia a Ginés González García por el escándalo de la aplicación de vacunas en su ministerio

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo con las vacunas que se aplicaron en la cartera sanitaria a personas que no estaban en la lista oficial de prioridades.



La medida fue adoptada por el jefe de Estado luego de que este viernes se conociera que algunos dirigentes, legisladores y el periodista Horacio Verbistky se vacunaron en el Ministerio de Salud, por fuera del esquema formal.



El pedido de renuncia se lo hizo llegar Fernández a González García a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



La polémica por el "vacunatorio VIP" que había montado el ministro en su cartera molestó profundamente al Presidente, en momentos en que las dosis contra el Covid-19 llegan al país a cuenta gotas.



Si bien ya había rumores sobre supuestas vacunaciones por fuera del sistema establecido por el Gobierno, este viernes Verbistky confirmó que recibió la Sputnik V luego de hablar con González García, a quien catalogó como su "amigo".

La salida de González García se da a poco de cumplir un año y dos meses de gestión y haber comenzado la vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud y los mayores de 70 años.



El ministro de Salud, que por el momento no tiene reemplazante, ya había estado en la mira del Gobierno por otras situaciones que generaron polémica, pero este viernes el episodio con la Sputnik V derivó en su pedido de renuncia.



El escándalo por las "vacunaciones VIP" estalló este viernes cuando poco después de las declaraciones de Vertbitsky trascendió que al menos de 10 funcionarios del Gobierno saltearon también el esquema de turnos para la vacunación y fueron inoculados, entre ellos el canciller Felipe Solá y el diputado Eduardo Valdés, que iban a acompañar al Presidente en un viaje oficial a México la semana próxima, como también el senador Jorge Taiana.

También trascendió que el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, de 77 años, recibió la vacuna junto a su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, de 20 años, que convive con la pareja.



En los días previos se había conocido que el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no revestir la condición de personal esencial de la Salud ni adulto mayor de 70 años para ser vacunado.



Semanas atrás, la escritora e intelectual Beatriz Sarlo había sido la primera persona en hacer alusión a la existencia de un sistema discrecional de aplicación de vacunas, al señalar que ella misma había recibido la oferta de obtener las dosis pero se negó a aceptarla.



"Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa y dije: ‘Jamás, prefiero morirme ahogada de COVID’", sostuvo -sin dar nombres- Sarlo durante una entrevista televisiva a principios de este mes.



Ese episodio cayó muy mal en la Casa Rosada, donde consideraron que se enturbia el plan de vacunación nacional.



La salida de González García se da a poco de cumplir un año y dos meses de gestión y haber comenzado la vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud y los mayores de 70 años.



El ministro de Salud, que por el momento no tiene reemplazante, ya había estado en la mira del Gobierno por otras situaciones que generaron polémica, pero este viernes el episodio con la Sputnik V derivó en su pedido de renuncia.

Fuente: Noticias Argentinas