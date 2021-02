La Unesco pidió establecer a las vacunas como "bien común de la humanidad"

La Unesco instó a los laboratorios a suspender de manera "urgente" las patentes de sus vacunas mientras dure la pandemia, para garantizar que las poblaciones más vulnerables sean inmunizadas y evitar que se generen nuevas mutaciones, al asegurar que se trata de "un bien común de la humanidad".



La Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO (Redbioética UNESCO) manifestó su preocupación por "la escasez de vacunas para prevenir" el coronavirus y por el aumento de infecciones, mutaciones y muertes asociadas a esta enfermedad.



"La Red Bioética (...) apela a implementar un sistema internacional basado en la justicia global que tome distancia del modelo mercantilizado que rige hoy la venta y distribución de insumos y vacunas", indicó en un comunicado el organismo especializado de la ONU.



Asimismo, llamó a que los gobiernos no realicen acuerdos bilaterales con la industria "por cuanto se pone en desventaja a los países con menores ingresos en el acceso a las vacunas". En ese sentido, exhortó a los países latinoamericanos y del Caribe a "liderar los esfuerzos por suspender las patentes farmacéuticas, crear capacidades nacionales y defender la importancia de fortalecer el sector público productivo en términos de innovación".

Además, cuestionó a los países que quieren "prohibir o limitar" la exportación de vacunas, así como también, la compra de dosis que exceden a las poblaciones locales y resaltó la importancia de priorizar a las poblaciones vulnerables de todo el mundo.



"La Red Bioética pide que los países se comprometan a inmunizar poblaciones vulnerables de todos los países antes de vacunar poblaciones nacionales no vulnerables, para fortalecer y crear, de esta forma, mecanismos de gobernanza global y de cooperación internacional, en el marco del respeto por la justicia, y los derechos humanos", destacó la organización.



Por último, destacó que muchos de los países que no están pudiendo acceder a las vacunas son los mismos que fueron parte del proceso de investigación "exponiendo" a sus poblaciones a los riesgos de participar de un ensayo clínico.



Por ello, resaltó que debe respetarse "el Principio de Beneficio postinvestigación con aquellos que fueron sujetos de investigación y sus comunidades" y garantizarse el acceso a la vacuna con eficacia comprobada a individuos que hayan recibido el placebo.



El proceso de vacunación está generando crisis entre los países y las farmacéuticas en todo el mundo por las demoras en las entregas.



Pero mientras algunos países, pese a las demoras, pudieron empezar sus campañas de vacunación con el personal de primera línea y otros ya la están aplicando a la población en general, los menos desarrollados todavía no saben siqueira si van a acceder a los antídotos.