El Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, no concurrirá a la Cámara de Diputados y Diputadas 

El responsable de la seguridad en la provincia, puso como condición para asistir a la Legislatura, la presencia de la prensa y taquígrafos. La Comisión de Seguridad de Diputados no accedió al pedido, por lo que se confirmó que no asistirá al encuentro que estaba previsto para este viernes.

"Anunciamos que el Ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, no va a concurrir mañana a la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe debido a un hecho institucional grave: la oposición no permite que sea pública, no quiere que los medios estén presentes. No quieren que haya taquígrafos ni registros de la reunión", aseguró Busatto.

Asimismo, el diputado cuestionó: "No entendemos por qué Miguel Lifschitz se niega a discutir de cara a la sociedad. A veces la política sólo discute con la política, y es lo que queremos modificar. Por eso no vamos a convalidar la forma de conducirse que tiene el presidente de la Cámara".

"El debate debía ser de frente a la sociedad. Es ella quien debería escuchar directamente al ministro sin la intermediación de visiones partidarias. Cuando convocaron a Sain lo anunciaron en todos los medios, pero ahora no quieren al periodismo presente".

"Presentamos una nota para que la presencia de Sain cuente con la participación de todo el cuerpo legislativo, se garantice la presencia de los medios, se transmita online y estén los taquígrafos para que quede un registro del debate. Hasta el momento, Miguel Lifschitz ni siquiera la contestó", sentenció el jefe del bloque del PJ.