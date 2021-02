Un incendio destruyó instalaciones del autódromo Internacional Termas de Río Hondo

Un incendio de grandes dimensiones destruyó el viernes por la noche parte de las instalaciones del autódromo internacional de las Termas de Río Hondo. “Aún no sabemos la causa que los originó. Al parecer fue en la zona de bóxes del autódromo”, explicaron los bomberos.



No se reportaron víctimas pero sus autoridades informaron que los daños materiales son importantes. “Lamentablemente todo el edificio de boxes fue destruido por el incendio, ese sector también incluía la salas de prensa, Race Control y salones vip", detalló el director General del Autódromo, Héctor Farina.



A través de un comunicado Farina explicó que "tanto el museo como la torre de control que se encuentran en los extremos, junto a otras oficinas y el mini hospital, no tuvieron daños de consideración" y aseguró que el museo del Automóvil se reabrirá al público en los próximos días.



Unas siete dotaciones de bomberos Voluntarios de Río Hondo trabajaron para controlar el fuego. Las llamas se podían observar desde lejos y generaron gran preocupación en todos los vecinos y turistas que se encuentran en esta época en la ciudad.

Fuente: Télam