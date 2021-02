Boca presentó a Marcos Rojo, primer refuerzo para esta temporada

Marcos Rojo, presentado esta mañana como nuevo jugador de Boca Juniors, expresó su "ilusión y ganas de jugar con esta camiseta", que en su espalda tendrá el número 6 porque jugará como segundo marcador central, según le adelantó el entrenador Miguel Russo.



Tras una breve presentación por parte del presidente del club, Jorge Ameal, el futbolista contó que "desde hacía bastante que hablábamos con Román (Riquelme, quien encabeza el consejo de fútbol de Boca) para que me incorpore cuando me desvinculara del Manchester United".



"Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno, es uno de los más grandes del mundo y el más grande Argentina", destacó el defensor, quien también mencionó al seleccionado argentino de fútbol como objetivo: "Estar cerca de la Selección me permitirá buscar un lugar en el equipo".



Consultado sobre su estado físico, el exjugador de Estudiantes de La Plata dijo que "faltan 12 días para que arranque el torneo, yo venía entrenando fuerte pero no es lo mismo. Espero ponerme bien rápido para competir por un lugar y agarrar ritmo con la pelota. Cuando el entrenador lo considere, estaré listo para jugar".

Tras pisar el césped de la Bombonera -acompañado por su familia- con la camiseta "xeneize" para las imágenes gráficas y de video, el futbolista se sumó al plantel.



Después del almuerzo y un descanso en el hotel céntrico en donde estará concentrado Boca, Marcos Rojo participará del entrenamiento de la tarde en el predio de Casa Amarilla.



En tanto, Boca lo recibió con un video en las redes sociales del club, en el cual hay imágenes de Rojo con la camiseta del seleccionado argentino y del Manchester United, para cerrar con la frase "Bienvenido Marcos. Te estábamos esperando".

Fuente: Télam