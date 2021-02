Piden a británicos que "no salgan de casa" si viven en áreas donde se detectó la cepa sudafricana

Los habitantes de las áreas de Inglaterra donde se ha detectado la transmisión de la variante del coronavirus sudafricano -incluidas partes de Londres- fueron advertidos para que no salgan de sus hogares y extremen las medidas de protección contra el virus. En ese sentido, en declaraciones a la cadena de televisión británica la ministra de universidades Michelle Donelan, dijo que los ciudadanos deben "pensar dos veces" antes de salir de sus domicilios hasta para ir a comprar alimentos.



Donelan insistió en que los residentes deben respetar las restricciones "al pie de la letra", dado que el Reino Unido se encuentra en una etapa "peligrosa" de la pandemia.



El lunes las autoridades británicas lanzaron una campaña masiva de pruebas de coronavirus en ocho zonas de Inglaterra donde se detectaron casos de la nueva cepa del virus aparecida en Sudáfrica. Las zonas afectadas -que incluyen partes de Londres- representan en total una población de unas 80.000 personas.

El Ministerio de Salud británico informó que desde el 22 de diciembre se detectaron en estas áreas 105 casos de la variante sudafricana, incluyendo 11 sin relación aparente con ningún viaje. Según el ministro, Matt Hancock, es "vital" hacer" todo lo posible para detener la transmisión de esta variante y pidió a los habitantes de las zonas afectadas que se hagan la prueba, tengan o no síntomas.



Mientras tanto, escuadrones con personal de salud, bomberos y voluntarios están trabajando para entregar y recoger puerta a puerta kits de prueba de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, comúnmente conocida como PCR en inglés.



El Gobierno británico también anunció que se enviarán unidades de prueba móviles a cada área y también se podrían analizar las aguas residuales para determinar la prevalencia de la cepa. La nueva variante sudafricana, de la que no hay evidencia de que sea más letal, pero es más transmisible que el virus original, parece mostrar una respuesta ligeramente "menor" a las vacunas, y puede requerir eventualmente una dosis de refuerzo, según el departamento de Salud Pública de Inglaterra (PHE).



Por su parte, Susan Hopkins, asesora médica en ese organismo de salud público, dijo a la BBC que se analizará cualquier infección recientemente identificada para ver si es causada por la variante de coronavirus altamente transmisible secuenciada por primera vez en Sudáfrica. Agregó que no hay una investigación firme sobre la eficacia de la vacuna AstraZeneca contra la variante, aunque se están realizando investigaciones de laboratorio.



No obstante, Hopkins dijo que con el número R (ratio de contagio) ahora por debajo de 1 se puede reducir estos casos detectados de la nueva variante. Sin embargo, otros científicos que fueron consultados por el diario The Guardian, advirtieron que podría ser demasiado tarde para eliminarlo.



Rowland Kao, presidente de epidemiología veterinaria y ciencia de datos de la Universidad de Edimburgo, consideró que es probable que la variante ya esté bastante extendida si ya se está viendo casos comunitarios en ocho autoridades. Dijo que las pruebas se centrarán más en ralentizarlo, que ante cualquier expectativa absoluta de que lo eliminará.



El coronavirus causó hasta la fecha más de 106.000 muertes en el Reino Unido, la nación más afectada de Europa. Mientras tanto, el país ha ya vacunado a más de 9,3 millones de personas batiendo un récord de hasta 600 mil vacunaciones diarias.

Fuente: Télam